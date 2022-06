Kiel vant dramatisk bronsekamp i mesterligaen – Barcelona vant finalen mot Kielce

Kiel med Harald Reinkind og Bjarte Myrhol på laget slo ungarske Veszprém i straffekastkonkurranse i kampen om bronsen i mesterligaen i håndball for menn.

Det tyske mesterlaget var 16–18 under ved pause. Ti minutter før slutt var laget à jour. Det til tross for at lagets danske stjernemålvakt Niklas Landin bare hadde reddet én gang de 20 første minuttene.

Så våknet det danske monsteret og vartet opp med flere kvalifiserte redninger. Kentin Mahe fikk muligheten på straffe med tre sekunder igjen på stillingen 34–33 til Kiel slik at det endte uavgjort 34–34.

Det hele måtte avgjøres direkte på straffer. Kiel scoret på tre av fire straffer, mens Landin reddet tre for Kiel. De vant konkurransen 3–1 og kunne med det juble for medalje.

Norske mål

Harald Reinkind scoret seks mål i semifinalen mot Barcelona som endte med tap 30–34 lørdag. Det ble flere bom og tekniske feil for Reinkind i bronsekampen mot det ungarske storlaget Veszprém.

Han traff bare én gang på seks forsøk i 1. omgang. I annenomgangen bommet han to ganger.

Bjarte Myrhol scoret ett mål. Myrhol spilte for Veszprém i 2005/06-sesongen. Han fikk lite spilletid, men ble brukt når laget tok ut målvakten i spill sju mot seks.

Sander Sagosen var sterkt savnet hos det tyske mesterlaget. Han sitter bryllupsklar hjemme i Norge med en brukket ankel.

Barcelona-triumf

Barcelona forsvarte fjorårets mesterligagull med seier over polske Kielce i finalen. Det ble svært spennende med ekstraomganger og 32–32 og seier på straffer med 5–3.

Aleix Gómez Abelló ble kampens toppscorer med ni mål. Lagene fulgte hverandre svært tett og det skilte kun ett mål i omtrent hele kampen.

Med 30 sekunder igjen ledet Barcelona med Kielce i angrep, og med et smart trekk utlignet de og sikret ekstraomganger og etter hvert straffer. Der var Barcelona best og sikret sin ellevte mesterligatittel.

Katalanerne er mestvinnende i turneringen foran tyske Gummersbach med seks triumfer. Kiel har fem titler, mens Kielce vant sin hittil eneste mesterligatittel i 2016.

