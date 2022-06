Utrolig selvmål hjalp Molde mot sin sjette seier på rad

Gjestene fra Molde var fulle av selvtillit før møtet med Odd.

Men til tross for den gode formen til Molde var det hjemmelaget som kom til kampens første store sjanse. Etter ti minutter testet Aberdeen-aktuelle Tobias Lauritsen skuddfoten på utsiden av sekstenmeteren, men forsøket gikk i metallet over Molde-keeper Jacob Karlstrøm.

Moldenserne svarte raskt på skremmeskuddet til Odd og gikk opp i føringen bare tre minutter senere. Det ivorianske stortalentet David Fofana brukte farten sin ute til venstre, og skar innover i feltet. Der ble han løpt opp av Odd-forsvarer Solomon Owusu som fikk en fot på ballen.

Klareringen havnet derimot hos Wolff Eikrem som avsluttet lavt på direkten. Det løse skuddforsøket traff nevnte Owusu som nok en gang var uheldig. Midtstopperen ga ballen en retningsforandring med foten, og ballen trillet i mål bak en utspilt Leopold Wahlstedt.

– Det er litt vondt å se på som tidligere forsvarsspiller. Han er uheldig og udyktig. Det var spilleren som ikke skulle tape en duell i serien som her blir most i duellen med Fofana, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah om Owusus klarering i fotballstudio i pausen.

ANGREP MOT FORSVAR: Moldes David Fofana i duell med Odds Solomon Owusu. Foto: Trond R. Teigen / NTB

– Det var 15 fryktelige sekunder, legger Jesper Mathisen til.

Owusu selv sier han var uheldig.

– Jeg prøvde å klarere, men uheldigvis gikk den i mål, forklarte Owusu selvmålet til Discovery på vei inn til pause.

Fofana la på til 2-1 tidlig i 2. omgang, før Lauritsen reduserte for Odd uten at det satte i gang en snuoperasjon.

Doblet like etter pause

Molde-kaptein Wolff Eikrem var ikke helt fornøyd med det blåtrøyene leverte før hvilen. Odd var fullt på høyde med moldenserne, selv om Molde hadde flere muligheter til å øke ledelsen. Den største muligheten hadde Fofana etter 42 minutter da han umarkert mottok et innlegg på fem meter som Wahlstedt stoppet mesterlig.

19-åringen gjorde opp for missen allerede fire minutter ut i andreomgangen. Vingback Kristoffer Haugen fikk store rom oppover venstresiden og slo et strøkent innlegg langs kunstgresset. Inne foran mål kunne Fofana enkelt sette inn sin tredje scoring for sesongen.

Fofana var påskrudd etter 0-2-scoringen, og kunne øke ledelsen ved flere anledninger.

Redusering på hodet

I andre enden av banen kom Lauritsen til en ny stor mulighet for Odd etter 56 minutter. Vertene løftet inn et innlegg som traff spissen, men avslutningen gikk rett på Karlstrøm.

På den tredje muligheten skulle Odd-spissen endelig klare å overstige Karlstrøm. Josef Baccay la inn presist på hodet til Lauritsen som stanget inn reduseringen nede ved stolperota.

De tidligere Odd-spillerne Rafik Zekhnini og Markus Kaasa kom inn for Molde underveis i andreomgangen, men klarte ikke pynte på resultatet. Dermed endte det 2-1 til Molde på bortebane.

