Revefamilie har slått seg ned på Akershus festning

Fire reveunger og to store rever har etablert seg på Akershus festning i Oslo sentrum. Publikum anmodes om ikke å bli revet med, og la dyrene være i fred.

– Vi har fire reveunger og sannsynligvis to store rever (i hvert fall én stor) her på Akershus festning. De bor under Høymagasinet på Nye Tennalje. De er veldig søte, men vi ber publikum om ikke å mate eller skremme dem, skriver festningsforvalter Hanne Berg i en epost til Forsvarets forum.

Det er flere år siden sist det var rev på festningen i hovedstaden, som blant annet huser Forsvarets ledelse, Statsministerens kontor og to museer.

Forsvarsbygg har hengt opp skilt rundt omkring på festningen der publikum anmodes om å la Mikkel rev være i fred mens den rasker over festningen.

I mars ble det observert en rev foran Stortinget, ikke langt unna festningen.

(©NTB)