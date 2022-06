Prognose: – Macron mister flertallet

Klokka 20 offentliggjorde franske medier de første valgprognosen basert på et utvalg av opptalte stemmer. Prognosen viser at president Emmanuel Macrons politiske allianse ligger an til få 200-260 mandater. Mens venstresidens allianse ligger an til få 149-200. Ved 20.45-tiden slår franske medier fast at presidenten har mistet flertallet i nasjonalforsamlingen. Flere av regjeringens medlemmer og ledende politikere fra Macrons parti klarte ikke å redde plassene sine i nasjonalforsamlingen.

En av kveldens store vinnere er høyrepopulisten Marine Le Pen som på den første prognosen ligger an til å få en gruppe på 89 mandater. Ved forrige valg fikk partiet hennes Rasssemblement National sju plasser.

GOD STEMNING: Jubel utenfor valgvaken til venstresiden. Kveldens valgvinner er venstrealliansen NUPES og høyrepopulistene til Marine Le Pen.

Selv om Macron får flest representanter i nasjonalforsamlingen, ser han ut til å miste flertallet, på den aller første prognosen. Det er 577 representanter i nasjonalforsamlingen og presidenten må ha 289 for å få rent flertall. I sine første fem år som president hadde Macron 345 representanter bak seg.

Ingen kompromissmann

Med et komfortabelt flertall har Macron kunnet kjøre gjennom tøffe reformer og politiske saker, nær sagt uten politisk opposisjon. Motstanden mot blant annet høyere drivstoffpriser, arbeidslivsreform og andre omstridte saker har Macron først og fremst møtt i gatene. Særlig protestene fra de «gule vestene» preget Macrons første presidentperiode.

Macron vant presidentvalget i april med god margin over høyrepopulisten Marine Le Pen. Vanligvis er parlamentsvalget en repetisjon av valget på president. I år har imidlertid en splittet venstreside klart å samle seg. Sosialister, grønne og kommunister stiller med felles kandidater.

Skulle Macron tape flertallet må han enten inngå en politisk allianse, trolig med det tradisjonelle konservative partiet, Les Republicains. Ellers sikre seg flertall fra sak til sak. Macron er ikke kjent for å være en kompromissets mann, og det er ventet at han vil å ha vanskelig for å inngå de politiske kompromissene som må til for å få igjennom, blant annet en omstridt høyere pensjonsalder. Fra dagens 62 til 65 år. Venstresiden lover å sette ned pensjonsalderen til 60 år.

Valgdeltagelsen ser ut til å bli historisk lav. Kl 17 lå den an til å ligge under deltagelsen ved forrige valg, det vil si under 50 prosent.

