RBK ydmyket på Åråsen: – Dårlig coaching

Lillestrøm-Rosenborg 3-1

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen er misfornøyd med at laget ble spilt så dype etter at de tok ledelsen, samt hvordan de opptrådte i duellspillet.

– Vi møter mannfolk i dag. Det fikk vi kjenne på. Vi ser ut som juniorer i litt for mange situasjoner, sier Henriksen til TV 2.

– Er det noe som kjennetegner Lillestrøm, er det robusthet og tøffhet. I dag synes jeg de vinner altfor mange dueller i forhold til oss, fortsetter han.

Han mener at trønderne er «nødt til å begynne å se seg i speilet».

– I hvert fall når man vet på forhånd hva man møter. Da bør man være klar, slår Henriksen fast.

Lillestrøm suser videre

Fulle av selvtillit, ubeseiret i Eliteserien i 2022 og på toppen av tabellen.

Lillestrøm er på vei mot noe stort, og sørget for en perfekt kveld for over 10 000 tilskuere på Åråsen med 3-1 mot Rosenborg.

«Vårt felles ønske, vår felles drøm. Ta seriegullet til Lillestrøm», sang Kanarifansen i sluttminuttene.

For nå er det lov å drømme - mens de er langt nærmere et mareritt i Trondheim.

Når elleve kamper er spilt, er Rosenborg hele 13 poeng bak Lillestrøm og bare fire poeng over kvalikplass.

Kjetil Rekdal så ut til å ha truffet perfekt med sin kampplan mot serielederen. Rosenborg stresset Lillestrøm høyt i banen, tvang fram flere pasningsfeil og ødela alt som minnet om rytme i LSK-laget.

Derfor var det heller ikke ufortjent da Stefano Vecchia tuppet ballen forbi Igoh Ogbu, ventet ut Vetle Dragsnes og skrudde ballen perfekt utenfor rekkevidden til Mads Hedenstad Christiansen etter 16 minutter.

«Reiser rundt og bare pisser på» runget fra et stappfullt bortefelt – som hadde all grunn til å være selvsikre og oppstemte.

Men Lillestrøm er et mareritt for de fleste motstandere på dødball, og Rosenborg ble et nytt offer på Åråsen.

To cornere fra venstre resulterte i to scoringer før pause, begge utoverskrudde fra Yildren Ibrahimajs presise venstrefot:

Først sto Ifeanyi Mathew klar i returrommet da innlegget ble stusset ut på første stolpe. Nigerianeren beregnet ballbanen perfekt og dunket ballen forbi André Hansen fra over 20 meter etter 32 minutter.

Mens LSK-spillerne var opptatt med å juble sto Gjermund Åsen klar med ballen under armen ved midtstreken, for å samle lagkameratene til en kjapp pep-talk.

For Lillestrøm hadde ikke vært det førende laget fram til 0-1, og så slett ikke ut som en serieleder foran over 10 000 tilskuere på eget gress.

Men etter ledermålet skjedde det noe hos begge lag: Lillestrøm overtok initiativet, og tok også ledelsen på en ny corner etter 38 minutter.

Nok en gang var det et kunstmål, signert Vetle Dragsnes. Etter litt kriging i feltet havnet ballen hos LSK-forsvareren, som elegant dro ballen bak og forbi Sam Rogers, og rullet den i mål med hælen fra fem meter.

– Dårlig coaching

Åråsen eksploderte, og det samme gjorde trolig Kjetil Rekdal på RBK-benken. Få minutter senere byttet han nemlig to mann med bare minutter igjen til pause:

Per Ciljan Skjelbred og Ole Sæter ble plukket av banen, til fordel for Vebjørn Hoff og Olaus Skarsem.

– Vi skulle ha fått på friske bein før, kanskje. Det var dårlig coaching. Jeg skulle tatt det 10-15 minutter tidligere, sa Rekdal til Discovery.

TV-bildene fanget opp hvordan Sæter freste på vei inn i garderoben, der han blant annet veltet en dispenser i spillertunnelen.

– Ole Sæter ser ut som en spiller som er for stor for sitt eget beste, i sitt eget hode, er dommen til TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Rosenborg hadde en enorm sjanse til å utlikne halvveis i 2. omgang, da Adrian Pereiras innlegg nådde Erlend Dahl Reitan på motsatt side. Backen hadde hele målet å sikte på, men plasserte skuddet akkurat der Hedenstad Christiansen sto.

I stedet punkterte Lillestrøm kampen på en ny corner, der Magnus Knudsen plukket opp nedfallsfrukten og satte ballen i mål fra 11-12 meter.