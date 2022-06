Reagerer etter omstridt mål: – Stopp spillet, for faen

Like før Vikings mål mot Sandefjord, ble Mats Haakenstad liggende nede med hodeskade.

Viking - Sandefjord 1-2 (1-0)

To minutter før pause fikk Sandefjord-spiller Mats Haakenstad seg en kraftig smell i hodet etter en duell på midtbanen, og ble liggende nede.

Sandefjord-spillerne ropte at dommer Svein Oddvar Moen skulle stoppe spillet, noe Moen ikke gjorde. Viking kontret på Sandefjord, og Kristoffer Løkberg scoret og sendte Viking i ledelsen.

– Jeg sier til dommeren at det er hodeskade, «hvorfor stopper du ikke?». Så sier han «bare la spillet gå». Jeg skjønner ikke, hvordan er reglene? Sa en frustrert Sandefjord-kaptein Harmeet Singh til Discovery i pausen.

– Det er helt klart. Stopp spillet for faen. Hva om det kunne vært noe mer alvorlig? La oss håpe det går bra, sa en opprørt Singh.

Haakenstad måtte ha hjelp av banen, og fikk lenge hjelp av det medisinske støtteapparatet i pausen. 28-åringen ble byttet ut til pause.

– Det første målet de får er en skandale, at det blir tillatt. Dommerens viktigste oppgave er å beskytte spillerne, han ligger nede med hodeskade og er helt svingstang, også lar de det spille så lenge. De beskytter ikke spillerne og lar det bli mål, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard etter kamp.

– Har du fått noen forklaring fra Svein Oddvar Moen?

– Nei, nei, nei. Det får vi ikke av dem. Det er sånn det er. De får forklare det. Men jeg synes det er skummelt når vi har en regel i forhold til hodeskade og det kan skje, sier Ødegaard til Discovery.

UFORSTÅELIG: Sandefjords trener Hans Erik Ødegaard forstår ikke hvordan dommerteamet ikke blåste av før 1-0 målet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Forstår reaksjonene

Jesper Mathisen og Yaw Amankwah i TV 2s fotballstudio forstår reaksjonene til Sandefjordspillerne.

– Det er en smell mot hodet han får. Da kan jeg forstå at Sandefjord-spillerne ble forbannet, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, da han fikk se situasjonen på nytt.

Mathisen mener at Moen var godt plassert i situasjonen, og er overrasket over at dommeren ikke stoppet spillet.

– Her skal dommeren stoppe spillet. Her får Haakenstad en kraftig smell i nakke/hode-regionen, og da skal dommeren blåse med en eneste gang.

– Dette skal det ikke tas noen sjanser på, sier Mathisen.

– For alt vi vet, og for alt dommeren vet, kan dette være en stygg hodeskade. Det ser det heldigvis ikke ut som det er, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Det er svakt dømt av Moen, legger Mathisen til.

Snudde kampen

– Jeg synes vi vinner fortjent, sier Sandefjord-treneren til Discovery etter kampslutt.

TRE POENG: To mål i 2.omgang sikret tre poeng til Sandefjord etter mål fra Mohamed Ofkir og Aleksander Ruud Tveter. Foto: Carina Johansen

For bortelaget viste gode takter i 2. omgang.

Etter timen spilt utlignet Ofkir for gjestene.

Sandefjord slo langt framover mot Mohamed Ofkir, og Vikings David Brekalo vant ballen og headet tilbake mot mål. Sondre Bjørsol hadde full kontroll på den løse ballen og kunne bare beinet den unna, men valgte istedenfor å vente på at Patrik Gunnarson skulle ta den. Ofkir utnyttet misforståelsen og snappet opp ballen før han satte den enkelt i mål.

Så snudde Sandefjord kampen på SR Bank Arena.

Singh sendte en ball langt framover i banen, hvor Markus Solbakken hadde kontroll for Viking som bakerste mann, men rotet det til.

Ofkir var nok en gang våken og snappet opp ballen. Han sentret videre til Aleksander Ruud Tveter, som stod ved kanten av sekstenmeteren. Sandefjord-spissen la ballen over på venstrefoten og smalt til bak Gunnarson i Viking-buret.

– Veldig deilig å få med seg seieren til slutt, sier Ruud Tveter til Discovery etter kampen.

Dermed endte det 1-2 på SR Bank Arena, og Sandefjord tok med seg tre sterke poeng tilbake til Østlandet.