Hertuginne Camilla i stort Vogue-intervju: – Ikke lett

Den kommende dronningen av England, hertuginne Camilla, fyller 75 år 17. juli.

I den anledning har britiske Vogue gjennomført et intervju, hvor det kommer frem at det ikke vil bli noe storslått feiring.

– Jeg vil tilbringe dagen med familie og venner, sier hun til magasinet.

Hertuginnen forteller at bursdager ikke lenger er noe hun reflekter særlig over, men at hun gjerne skulle hatt «muligheten til å skru tiden tilbake».

– Når du kommer til hvilket som helst stort nummer, enten det er 30, 50, 70, så tenker du: Gud, det er så gammelt, sier Camilla og legger til:

– Du vet, moren min døde da hun var 72, så jeg har overlevd henne, som er ganske rart.

Hertuginnen får så spørsmål om det er noe positivt ved å være i 70-årene.

– Vel, jeg tror ikke det er stort mer du kan gjøre. Du har gjort det du kan. Jeg tror du bare aksepterer at du er den du er. Du får lov til å være 75 år.

Trives som bestemor

Flere ganger i intervjuet nevnes gledene ved å være bestemor til sine fem barnebarn, som er fra 12 til 14 år gamle.

Hver dag spiller hertuginnen internettspillet Wordle med ett av barnebarna, og sender jevnlig tekstmeldinger til dem alle.

– Vi lærer av unge folk og de lærer fra oss også, sånn har det alltid vært. Det fine med å være bestemor er at du kan skjemme dem bort noen ganger, gi dem ting som foreldrene forbyr.

– Ikke lett

Hertuginne Camilla og Prins Charles (73) ble først avbildet sammen i 1999, til tross for at folket lenge hadde visst om forholdet. I 2005 ble de endelig gift.

JULEKORT: Bryllupsbildet ble årets julekort i 2005. Hertuginnen og prinsen avbildet med deres barn, prins Harry, prins William, Laura og Tom Parker Bowles. Foto: Hugo Burnand/Clarence House /Reuters

Hertuginnen fikk to barn med Andrew Parker Bowles, før de ble skilt i 1995. Prins Charles og Diana Spencers skilsmisse ble ferdigstilt i 1996.

Medieoppmerksomheten var enorm rundt de involverte på 90-tallet. I 2017 uttalte hertuginnen til The Mail on Sunday at hun ikke unnet sin verste fiende å gjenoppleve det samme.

Flere mener at hennes popularitet har økt siden da, og at Camilla kan ha bidratt til at prins Charles har blitt bedre likt blant folket.

– Det er ikke lett. Jeg ble gransket i så lang tid at man måtte bare finne en måte å leve med det. Ingen liker å bli sett på hele tiden, og du vet, kritisert(...), Men jeg tror at til slutt, hever jeg meg over det på en måte. Man må fortsette og gå videre i livet.

Prøver å prate hver dag

Hertuginne Camilla har kongelige plikter, og driver også med veldedighetsarbeid. Overgrepsofre er en av hjertesakene.

Vogue-journalisten lurer på om det blir tid til å pleie ekteskapet oppi all jobbingen.

Hertuginnen svarer at noen ganger er det ikke lett, men at de prøver alltid å ha et punkt på dagen hvor de møtes.

– Noen ganger er det som skip som passerer hverandre på nattestid, men vi forsøker alltid å sette oss ned sammen, ta en kopp te og diskutere dagen. Det er herlig å oppdatere hverandre når vi har litt tid.

– Når vi reiser bort, er faktisk det beste å sitte i stillhet og lese bok i hvert vårt hjørne. Du bare sitter og er sammen.

Når hertuginnen er helt alene, foretrekker hun å drive med hagearbeid, ta seg en tur eller lese bok, forteller hun til magasinet.

– Det er min drøm, på den stille landsbygden, hvor du kan slappe av og tenke ordentlig, sier hun og legger til avslutningsvis:

– Jeg er ganske heldig som fortsatt er her.