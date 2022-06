Rosenborg-spiller klikket etter nådeløst bytte – slaktes av ekspertene

Rosenborg-spiss Ole Sæter får gjennomgå av TV 2s eksperter. Kjetil Rekdal mener at han burde ha gjort dobbeltbyttet tidligere.

Lillestrøm-Rosenborg 2-1 (kampen pågår – se den på TV 2 Play)

– Ole Sæter ser ut som en spiller som er for stor for sitt eget beste, i sitt eget hode, er dommen til TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Rosenborg tok ledelsen på Åråsen.

Så snudde kampbildet på hodet. De ble tidvis utspilt av Lillestrøm, som snudde kampen på drøyt 20 minutter. Da tok Kjetil Rekdal grep.

Rosenborg-treneren byttet ut både Per Ciljan Skjelbred og Ole Sæter med fem minutter igjen til pause.

Sistnevnte tok på seg overtrekksjakken og gikk i garderoben. I spillertunnelen fanget et kamera opp at 26-åringen slo til og veltet et antibac-stativ.

I pausen fikk Rekdal spørsmål om dobbeltbyttet av Discovery.

– Jeg skulle ha gjort det 10-15 minutter tidligere. Etter at vi scorer målet, slutter vi å gjøre det vi skal gjøre. Vi bare siger ned og tar imot juling.

– Vi skulle ha fått på friske bein før, kanskje. Det var dårlig coaching. Skulle tatt det 10-15 minutter tidligere, svarte Rosenborg-treneren.

Han fikk ikke spørsmål om Sæters reaksjon.

REFSES: Ole Sæter, her under eliteseriekampen mot Molde tidligere i vår. Foto: Ole Martin Wold

TV 2s eksperter refser Rosenborg-spissens oppførsel.

– Det Ole Sæter gjør er barnslig. Det er uprofesjonelt å løpe så demonstrativt i garderoben etter en så tam omgang. Ogbu så ut som han spilte mot en minigutt, sier Jesper Mathisen.

– Ole Sæter hadde en god kamp sist, men han har ikke vist noe i RBK eller i karrieren som kvalifiserer ham til å opptre på denne måten i en stor og stolt klubb som Rosenborg. Dette er bare flaut, sier Amankwah.

– Pisser han på Rosenborg-drakten, spør Mathisen.

– Ja. Hadde det vært en stjerne som sto med 400 mål og løftet trofeer for Rosenborg kunne det kanskje vært noe annet, men hva er det egentlig han har vist som gjør at han kan opptre på denne måten? Det er totalt respektløst både mot klubb og lagkamerater, sier Amankwah.

