Batteriet brenner kjøtt på 90 minutter, og stadig flere barn svelger det

– Jeg så at han puttet noe i munnen og gjorde en grimase, forteller Hollie Phillips om den skremmende opplevelsen.

Hun trodde først sønnen Ralphie (1) hadde spiste en bit fra frokostblandingen, men så ble han akutt veldig dårlig.

– Han kastet opp i ett sett, men det var ikke vanlig oppkast. Det var brunsvart blod, sier hun til Sky News.

SLAPP MED SKREKKEN: Ett år gamle Ralfie på mammas fang er frisk etter den uhyggelige opplevelsen Foto: Sky News

De dro på sykehuset og røntgenbildene viste at det lå et batteri fast i svelget hans.

– De sa han måtte opereres med en gang, ellers ville han dø, forteller moren.

Slike små knappcellebatterier gjør nesten umiddelbar skade på slimhinnene. Når batterier kommer i kontakt med spytt dannes det et etsende stoff.

En test med et batteri på et kjøttpålegg, viser at innen 30 minutter er kjøttet varmt.

– Innen en time er det brent, og innen halvannen time vil det røyke av pålegget, sier Emma Hammet som er leder for en organisasjon som lærer bort førstehjelp.

Barnelege Paolo De Coppi sier til Sky News at de ser en stor økning barn som legges inn på sykehus etter å ha svelget små batterier som man finner i klokker, høreapparter, en rekke leker og bursdagskort.

I USA har man sett en syvdobling av barn som må ha behandling etter å ha svelget slike batterier de siste 20 årene.

– Selv om batteriene ikke er fulladet, kan batteriene forårsake skade nesten umiddelbart. Og hvis et batteri setter seg fast et sted, så kan det etses hull i luftveiene, sier legen.

ADVARSLER: Batteriprodusenten skal gjøre det tydeligere at slike batterier skal holdes unna barn. Foto: Sky News.

Batteriprodusenten Duracell har startet en informasjonskampanje om batterisikkerhet, og hevder de har begynt å legge på et belegg som smaker bittert for å unngå at barn vil ha batterier inn i munnen.