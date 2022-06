Brannvesenet: – Kast fra deg mobilen og følg med på ungene

Det har vært en travel helg for redningsmannskap rundt om i landet.

Lørdag omkom to personer på sjøen i Møre og Romsdal og et barn fikk livreddende førstehjelp etter en drukningsulykke i Oslo. Senest natt til søndag ble fem personer skadet i en båtulykke utenfor Kragerø.

Nå vil Oslo brann- og redningsetat advare folk som skal oppholde seg ved og i vann i sommerværet.

– Når varmen kommer og flere drar ut til vannet, følger også en høy risiko for at vi får ulykker og risikoulykker, sier Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i Oslo Brann- og redningsetat.

SUNN FORNUFT: Man skal ha stor respekt for vann sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningstjeneste. Foto: TV 2

– Følg med!

Folgerø Dalen mener det er viktig å huske på at ulykker kan skje over alt, enten man oppholder seg ved en sjø, elv eller dam.

Både voksne og barn står i risiko for å falle uti og må dermed være varsomme og oppmerksomme.

Det er spesielt viktig at foreldre følger med på barn i nærheten av vann.

– Foreldre må aldri slippe øynene av ungene sine. Kast fra deg mobilen og følg med på ungene, det er så fort gjort! sier Folgerø Dalen.

– Fotballresultatene kan du sjekke senere.

Oslo brann- og redningsetat sier også at barn må ha på seg redningsvest når de er ved vann. Men det betyr ikke at foreldrene kan la barn løpe fritt rundt på egenhånd.

– Det kan være tilfeller med strøm, vannføringer hvor folk kan forsvinne videre eller under, og da er det ikke nok med redningsvesten. Man må være i nærheten og holde øye, spesielt med barn, sier Folgerø Dalen.

Alkohol og bading

Det er også viktig å undersøke grunnforhold før man eventuelt hopper eller stuper ut i vann, påpeker Folgerø Dalen. Han understreker at dette er folks eget ansvar.

Dette gjelder også når det kommer til alkohol og bading, for det er mange som samles for å drikke og kose seg litt ekstra med et bad i finværet.

– Når folk er berusa og i tillegg kanskje ikke er så flinke til å svømme, da er drukningstilfeller nærliggende å få, sier Folgerø Dalen.

Kommunikasjonssjefen minner også om at det er viktig at publikum ringer 110 raskest mulig ved mistanke om drukning.

– Vann skal man ha ytterst stor respekt for, uansett, sier han.

Folgerø Dalen understreker samtidig at han synes det er kjempefint at folk bader og nyter sommeren.

– Men gjør det med sunn fornuft. Og slipp aldri øynene dine av barn som er i vann.