Møtes til forhandlinger søndag kveld

Natt til lørdag ble det brudd i i meklingen i lønnsoppgjøret mellom NHO Luftfart og NFO. Det resulterte i at 31 flyteknikere ble tatt ut i streik.

– Partene møtes til forhandling klokken 18. Det er gledelig å kunne møtes igjen og vi har håp om å komme fram til en løsning som ikke rammer sommertrafikken, sier Jan Skogseth i NFO til TV 2.

– Dere vil ha en prisvekst som ifølge NHO er en lønnsvekst på 17-18 prosent. Er det rimelig?

– Ja, vi mener vi har et rimelig krav ut fra den situasjonen vi står i. Dette er et tiltak som er nødvendig for bransjen, sier Skogseth.

Han sier partene nå skal sette seg rolig ned og snakke sammen.

– Hva vil du si til de nordmennene som evt rammes av streik?

– Det er ingen som har lyst til å rammes av streik. Vi står i samme situasjon alle sammen, vi flyteknikere skal også på ferie i sommer, og vi blir også rammet som alle andre, sier han.