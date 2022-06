Denne tabben gjør de fleste nordmenn på utenlandsferie

– Nordmenn betaler full pris når det er salg!

Det sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Hun mener feilen de aller fleste nordmenn gjør, er at de ikke ber om taxfree når de handler i utlandet.

Dermed betaler mange mer enn de må.

I en undersøkelse gjort av Ipsos for DNB, kommer det frem at svært få nordmenn får igjen momsen på flyplassen når de skal hjem fra utenlandsferie.

REAGERER: Forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl reagerer på at svært få nordmenn får tilbake momsen på utenlandstur. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hele 41 prosent av oss får aldri tilbake pengene når de har handlet i utlandet. Kun 7 prosent husker på å få tilbake momsen på vei tilbake til Norge.

– Det vil si at de aller fleste betaler full pris når det egentlig er salg, sier Sandmæl.

Ordningen med å få tilbake momsen gjelder ikke i de andre nordiske landene, men nordmenn kan få refusjon i alle EU-land fordi vi selv ikke er medlem av EU.

– Ukjent liten skattkiste

Momsen varierer fra land til land, i tillegg er det noen land som krever at du handler for et minimumbeløp.

– Det er rett og slett veldig smart å benytte seg av den ordningen. Du kan fort spare en del penger, sier reiseekspert og reisejournalist Odd Roar Lange.

Lange mener det kan være lønnsomt å benytte seg av tax refund-ordningen dersom man har handlet ting som koster litt, som for eksempel klær, smykker, vesker og bager.

– Min erfaring er at nesten ingen nordmenn kjenner til det. Det er en ukjent liten skattkiste, sier Lange.

Tolletaten forklarer på sine sider at prosessen med å få tilbake momsen, starter allerede i butikken du handler i. Der må du spørre om en tax refund-kvittering som du dermed må fylle ut. Kvitteringen leveres i en skranke på flyplassen før du drar hjem fra ferieturen.

– Det er et enkelt skjema å fylle ut som kan sendes enten før man forlater landet man drar fra, eller leveres i en desk på de større flyplassene, sier Lange.

FÅR OFTE TILBAKE MOMSEN: Reiseeksperten Odd Roar Lange har ofte benytte seg av tax refund-ordningen. Foto: Hege Høpfner

Du kan også forberede deg på tax free-shopping før du i det hele tatt forlater Norge. Reisejournalisten forteller at det også finnes apper, som Global Blue, hvor du kan registrere all informasjonen du trenger å vise fram i butikken.

Han minner om at det er viktig å ha med seg passet sitt eller nasjonalt ID-kort når man handler. Dette trengs for å kunne få et tax refund-skjema i butikken.

Gå innom «tax refund»

– Hellas er et populært turistmål. Her ligger momsen på 24 prosent med unntak av Lesvos, Chios, Kos, Leros, Samos hvor momsen er på 17 prosent. Minimum handlebeløp er 50 EUR, sier Sandmæl.

– I Spania fikk du fra 2018 taxfree fra første krone, og her er momsen 21 prosent på det meste.

Sandmæl understreker at det ikke krever mye for å få igjen momsen etter litt shopping i EU-land. Men det er viktig å be om taxfree når man handler og huske på å fylle ut kvitteringene før man er på flyplassen, slik også Lange påpeker.

– På flyplassen følger du skiltene til «tax refund», leverer kvitteringene og så ber du om å få pengene satt inn på konto. Ikke velg kontanter, det er mindre lønnsomt. Noen steder må du vise varene du har kjøpt, så legg de øverst i kofferten. Husk at du må innom tax refund før du sjekker inn, sier Sandmæl.

Unngå toll

Hvis du ikke vil betale ekstra for varene du har handlet i utlandet, bør du også passe på at summen du har handlet for ikke overskrider norsk tollgrense. Hvis ikke kan det fort bli dyrt.

– Når du har vært i utlandet i over et døgn kan du ta med varer tilbake til Norge for inntil 6000 kroner. Vær obs på 24-timers regelen. Har du vært ute av landet i under 24 timer, kan du kun ta med deg varer for inntil 3000 kroner, sier Sandmæl.

Forbrukerøkonomen påpeker at denne verdigrensa er den totale summen på varene du har handlet, bortsett fra alkohol- og tobakksvarer.

– Husk at dersom du kjøper en vare for 7000 kroner, må du betale toll og avgifter for hele beløpet, du får ikke et fratrekk på 6000 kroner. Så hold deg innenfor verdigrensene, sier Sandmæl.

Hun minner om at dersom du har med deg mer, må du gå på rød sone i tollen og fortolle varene.

Silje Sandmæls shoppingtips i utlandet: