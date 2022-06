Kansellerer fire flyvninger: – Vi mangler folk

Det er snakk om èn rundtur til Kristiansand og èn rundtur til Stavanger. Flyvningene skulle i utgangspunktet gått søndag.

– Vi har færre teknikere enn normalt. Vi mangler folk rett og slett. Vi prøver å tilrettelegge for passasjerene så godt som mulig, og det går flere fly til både Kristiansand og Stavanger på et annet tidspunkt i dag.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Widerøe Silje Brandvoll til TV 2.

Natt til lørdag gikk 31 flyteknikere ut i streik etter at NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ikke klarte ikke å bli enige i meklingen. Allerede mandag blir streiken utvidet med ytterligere 75 flyteknikere.

Venter større utfordringer

Brandvoll er ærlig på at Widerøe kan møte på større utfordringer dersom flystreiken skaleres opp mandag.

– Vi kommer til å mangle flere folk fremover. Vi jobber med å forhåndskansellere noen flyvinger, og prøver å gi passasjerene så mye forutsigbarhet som mulig, men vi kan ikke garantere at det ikke blir noe ad hoc-kanselleringer, sier Branvoll.

Hun poengterer at de booker om passasjerene til andre flyvninger samme dag og at de samarbeider med andre flyselskap dersom det er mangel på plass på Widerøe sine fly.

– Går som normalt

Anna Sandell i kommunikasjonsavdelingen i SAS opplyser til TV 2 at alle flyvninger vil gå som normalt søndag, og at passasjerene foreløpig ikke blir påvirket av flyteknikerstreiken.

– Vi følger situasjonen og kan ikke si noe om morgendagen enda, sier Sandell.

Også Norwegian opplyser at deres flyvninger ikke er påvirket av streiken søndag.

– Vi ber våre passasjerer møte til vanlig tid. Vi jobber med å forberede hvordan vi skal håndtere situasjonen dersom opptrapping av streiken fortsetter, sier pressevakt i Norwegian Silje Glorvigen.

– Kan bli katastrofalt

Det er varslet tre mulige flystreiker samtidig nå før fellesferien nærmer seg for alvor. Det kan gi katastrofale følger for både passasjerene og flyselskapene, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Om disse streikene slår til og varer over tid vil det bli katastrofale følger for folk i sommer, men det gjenstår å se, sier Elnæs.

– Denne sommeren skulle bli en av tidenes beste etter to år med pandemi. Flyselskapene har hatt de to dårligste årene i historien og har regnet med at denne sommeren skulle gi gode inntekter.