– Dette er ikke et bidrag til mangfoldet

Det siste året har flere kjendiskvinner lansert sitt eget badetøy-merke, og siste nytt er at motivasjonen har vært å skape et større mangfold i både farger og størrelser.

– Jeg synes det mangler badetøy som passer flere fasonger, som er komfortabelt og som ikke blir stygt etter at man har badet i saltvann og vasket det et par ganger. At det holder bedre og har bedre kvalitet. Derfor tenkte jeg at jeg hadde lyst til å gjøre dette, sier Astrid Smeplass til God kveld Norge.

LANSERING: Sigrid Bonde Tusvik delte dette bildet til sine 160.000 følgere på Instagram. Bildet viser hennes nylig lanserte badetøy. Foto: Instagram/@sigridbondetusvik

Forrige uke dukket hun opp i egen, nylansert bademote på Universals hagefest.

I tillegg til at artisten har hatt som mål å lage badetøy til flere fasonger, er produktene markedsført som bærekraftige.

Hennes Swim Club-kolleksjon er laget i samarbeid med Eco Concepts, som også har jobbet med kolleksjonen til to andre kjendiskvinner, Sigrid Bonde Tusvik og Charlotte Spetalen.

Også de har ønsket å bidra til et større mangfold på badetøy-fronten med sin Aix Studio-kolleksjon.

– Vi lager badedrakter i alle former og til alle mennesker i alle aldre, så her er det bare å ha det gøy og nyte kroppen sin og sommeren, sier Charlotte Spetalen.

Vi møtte trioen bak kolleksjonen under ELLEs storslåtte sommerfest forrige uke. Der stilte Charlotte Spetalen, Sigrid Bonde Tusvik og Marit Aspen alle opp i badetøy fra den rykende ferske kolleksjonen deres.

– Jeg tror at alle har hatt et behov for å få badedrakten på seg nå. Vi skal åpne, vi skal fly ned til Syden, det er sikkert derfor alle lager badetøy-kolleksjoner. Fordi vi savner så suget etter Syden. Og det er jo rom for alle, husk det, sier Tusvik.

Influenser Sara Emilie Tandberg på sin side gikk hardt ut mot Oslo-spaet The Well for deres tilbud av badetøy i mars. Spaet krever at man bruker deres tøy inne i området. Året før lanserte hun sin egen bikinikolleksjon.

The Well svarte overfor Seher.no den gang at gjestene må bruke spesialutviklet badetøy for å blant annet redusere vannsøl.

De uttalte også at de forstår at det er leit for Tandberg, som «i disse dager lanserer sin egen sommerkolleksjon med badetøy og som sikkert aller helst skulle brukt sitt eget design». Likevel ville de ta med Tandbergs innspill i spaets videre utvikling.

– Vi ser at Careless har dekket et hull i markedet. Ideen startet ved at jeg selv gikk opp 45 kilo i mitt første svangerskap, og jeg slet med å finne bikini. Bikiniene våre går fra XS-3XL, og vi bruker mangfold i markedsføringen vår, sier hun til God kveld Norge.

– Målet med Careless er å få andre til å føle seg bedre, at de er bra nok som de er og at livet er for kort til at vi skal begrense valgene våre basert på hvem størrelse vi er, legger hun til.

Hylles av noen - kritiseres av andre

Kjendiskvinnenes lanseringer av badetøy-kolleksjoner skaper debatt.

Moteteoretiker Pia Henriksen hyller kvinnene for deres bidrag til bademoten.

– At det kommer badetøy som fokuserer på ulike kroppsfasonger og glede rundt det å ha på seg badetøy, er bare en positiv forsterkning i den kollektive bevisstgjøringen av hva klær kan gjøre for deg. Jeg synes det er viktig at kroppsfasonger blir en del av badetøyet, sier hun.

At bademote skaper debatt, tror hun har en naturlig forklaring.

– Det er ingen plagg som gjør kroppen mer synlig enn badetøy, ikke en gang undertøy. Men det kan gjøre oss mer nakne enn om vi faktisk hadde vært nakne. Badetøy krever helt korrekt kontekst for at vi skal godta det som et plagg. Og det, tror jeg, er det som utløser så mye engasjement og følelser rundt badetøy, sier hun.

En som mener at kjendiskvinnene bommer totalt med sitt forsøk på å skape mangfold i bademoten, er kroppsaktivist, samfunnsdebattant og rådgiver ved Likestillingssenteret, Carina Elisabeth Carlsen. Hun står bak Instagram-kontoen Fetmentfattet, som har 21.000 følgere.

REAGERER: Samfunnsdebattant og kroppspositivist Carina Elisabeth Carlsen er ikke videre imponert over kjendiskvinnenes bidrag til mangfoldet. Foto: Bjørnar Solberg

– Disse damene har lansert badetøy som er kult og fargerikt, men noe særlig bidrag til mangfoldet, vil jeg ikke kalle det, sier hun.

– Careless av Sara Emilie er den eneste av disse tre som har noe utvalg for større kropper, og den eneste som har tatt hensyn til mangfold. Så hun skal ha for det. Det eneste de to andre tilfører, er et enda større utvalg til kropper som allerede har et godt og bredt utvalg. En person som avviker med normen er ikke et mangfold, men et alibi, legger hun til.

Tandbergs merke Careless tilbyr badetøy i størrelser fra XS til 3XL.

Astrid S og Swim Club tilbyr badetøy fra XS til XL, mens Aix Studio, med blant andre Sigrid Bonde Tusvik, har én badedrakt i 3XL, ellers tilbyr de størrelser fra XS til 2XL.

– Ingenting som passer

Carlsen reagerer også på at de kaster seg på trenden med mangfold og kroppspositivisme, uten å tilføre debatten noe positivt.

– Jeg er så lei av at folk skal si «hei, her gjør jeg noe for mangfoldet». Dette er ikke et bidrag for å øke mangfold, men å bruke mangfoldskortet som salgstaktikk. I tillegg består bildene i all hovedsak av normkropper, altså slanke, hvite, tilsynelatende funksjonsfriske mennesker og modeller. Sara Emilie får en svak karakter B, fordi vi alle kan bli bedre, mens de andre får stryk, sier hun kontant.

Hun sier at hun selv er en «small/mid-fat», og at det er mange som er større enn henne.

– Jeg finner ingenting som passer utfra størrelsesutvalget til Astrid S og Sigrid Bonde Tusvik. Hos Astrid S går størrelsen kun opp til XL. Hos Sigrid er det en spesiell badedrakt som går opp til 3XL, men den er dekket av et skjørt, så her skjuler man kroppen og den er dessuten lite brukervennlig. Å svømme med skjørt er tungt. De som er større enn meg vil ha problemer med å finne noe som helst, sier hun.

Hun legger til at utvalget i bademote generelt er «helt grusomt».

Carlsen sier videre at hun forstår hvorfor kjendiskvinnene har fokus å mangfold i sine lanseringer.

– Det er trendy. Kroppspositivisme har fått en oppsving, men den står på stedet hvil. Derfor må vi få kropp inn som et diskrimineringsgrunnlag. Dette handler om veldig mye mer enn bademote, sier hun.

Hun mener at vi generelt må øke kunnskapen om kropp, kroppspress og mangfold, og skape en høyere bevissthet i samfunnet.

– Kjendiser og designere har muligheten til å gå i bresjen. Men da må det faktisk levere, og ikke bare late som.

Svarer på kritikken

Sigrid Bonde Tusvik er en av damene bak merket Aix Studio. Hun sier at de håper alle kan finne en modell som passer hos dem.

– Vi har laget fire badedrakter, i mange forskjellige størrelser, som skal treffe diverse kropper og fasonger. VI bruker oss selv og venner som modeller. En av modellene ble syk samme dag som vi tok fellesbilde, så da måtte makeup-artisten steppe inn. Vi håper alle som kjøperbadedraktene finner en modell de vil trives i.

Astrid S sier hun vil bruke tilbakemeldingene i utviklingen av kommende kolleksjoner.

– Hele teamet i Swim Club har et ønske om å skape en merkevare som er inkluderende. Som et nyoppstartet selskap må vi erkjenne at vi ikke er verdensmestere enda. Vi tar gledelig imot all konstruktiv kritikk, og jeg er veldig glad for at dette engasjerer andre sånn som det har engasjert meg. Gleder meg til å utvikle Swim Club videre og kunne tilby et enda større utvalg i kommende kolleksjoner, sier hun.

Tandberg forstår ikke kritikken fra Carlsen som omhandler Careless. Hun sier at et besøk på Instagram-siden til selskapet vil gi innsikt i hvor godt representert alle kropper er hos dem.

UENIG: Sara Emilie Tandberg synes kritikken er ufortjent. Foto: Instagram/@saraemilie

Til påstand om at modellene ikke representerer et bredt utvalg av størrelser, svarer hun:

– Det stemmer jo ikke. Vi har alltid alle størrelser med på shoot, opp til 3XL. Min mamma på snart 60 er med. Og så har vi så klart ned i andre skalaen med de som representerer den minste størrelsen, XXS. Vi har også hatt med ulike hudfarger, og aldri redigert bort strekkmerker, arr og så videre, skriver hun i en melding.

Godt navn = god butikk

Medieekspert og medierådgiver Arne-Inge Christophersen sier at her kan være gode penger å tjene for profilene.

– Det å bruke navnet eller sin egen merkevare kan være svært lønnsomt. Ikke bare en direkte inntekt av salget, men også en «cut» av omsetning som de skaper gjennom å gi rabattkoder i egne kanaler, sier han.

– Forutsetningen for å lykkes er nok i hovedsak basert på at man har et navn og ikke minst en grei følgerskare i de sosiale mediene som Instagram, Snapchat, TikTok og til dels Facebook. Den andre forutsetningen er nok at man blir sett på som en trendsetter og er sterkt inne i motebilde. Så må man til sist levere gode og funksjonelle kreasjoner og produkter som har appell til en litt bredere masse, legger han til.

Christophersen sier at om man har dette, sammen med gode og tilgjengelige kjøpsplattformer, god logistikk og effektiv markedsføring, så kan man absolutt lykkes godt.

– Solgte for seks millioner - bare i mai

Et godt bevis på dette, er Sara Emilie Tandberg og merket Careless.

Careless lansert ble lansert i juni 2021, og omsatte siste halvdel i fjor for rundt 13 millioner kroner, ifølge Tandberg.

– I år har vi omsatt for 6 millioner kroner alene i mai, så det er supergøy å se at folk liker det, forteller hun.

Regnskapet for 2021 er ennå ikke klart.

At kjente profiler lanserer egen kleskolleksjon i en eller annen form, er intet nytt.

Og at gode navn kan gi god butikk, har vi sett mange eksempler på. Markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania mener forklaringen er enkel.

– Mennesker i kraft av sin kjendisstatus har mulighet til å påvirke andre, og brukes ofte som opinionsledere innen reklame og PR. Når budskapet kommer fra en kjent person når det ut til et større og mer målgrupperettet publikum enn om det kom fra en ukjent fotomodell, sier han.

På herresiden har særlig navn fra sportsverdenen markert seg med egne design i motebildet. Alt fra Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang til Petter Northug har gjort stor suksess med egne kolleksjoner.

Flere kjente mannlige profiler har dessuten kastet seg over trender. I 2018 lanserte Aksel Lund Svindal klesmerket Greater then A, som ble markedsført som grønn og bærekraftig. Senest denne uken kom også artist Alexander Rybak med egen kolleksjon. Også denne markedsføres som bærekraftig på stjernens Instagram-profil.