– Han er redd for en stuepike

I Frankrike, som i USA, er presidenten avhengig av et flertall i parlamentet for å styre. De siste fem årene har president Emmanuel Macron hatt et komfortabelt flertall i den franske nasjonalforsamlingen. Han har kjørt gjennom flere omstridte reformer, nesten uten opposisjon. Derimot har han slitt med «gatas parlament». Demonstrasjonene mot Macron vært mange.

– Er du stuepike eller baker, livets assistenter som jeg kaller oss, vil de få oss til å tro at uten høyere utdanning så kan du ikke sitte i nasjonalforsamlingen, sier Rachel Keke (48) til TV 2.

NERVØST: Inntil nå har president Emmanuel Macron hatt nesten ubegrenset makt. I dagens valg kan han miste flertallet i parlamentet. Foto: AFP

Grillukta siver over det siste valgmøtet til Keke. Tross ekstreme temperaturer har et femtitalls velgere møtt opp. Det danses og rappes i skyggen av en grafitti-malt vegg.

Vi er i utkanten av stor-Paris, hvor Rachel Keke stiller til valg for første gang. Dette er et fattig område med mange innvandrere. Hun kom til Frankrike fra Elfenbenskysten på 90-tallet og ble fransk statsborger i 2015.

VANT: Rachel Keke har allerede vunnet en stor seier. Hun tvang landets største hotellkjede til å gi henne og andre stuepiker høyere lønn. Foto: Santiago Vergara/TV2

Tvang milliardkonsern i kne

Keke ble kjent etter at hun tvang den største hotellkjeden i Frankrike til å gi henne og kollegene høyere lønn og bedre arbeidsvilkår som stuepiker. Hun ledet den lengste streiken i hotellbransjen og vant. Stuepikene på IBIS-hotellet, hvor hun jobbet, fikk høyere lønn. Etter nesten to års kamp og streik.

SAMLET: Venstresiden stiller sammen ved valget, men Macrons allianse får trolig flest representanter. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Nå vil stuepiken inn i Nasjonalforsamlingen for å kjempe for dem som sitter nederst ved bordet. Hun stiller til valg for en samlet venstreside, alliansen NUPES. Hvis mange nok fra venstresiden vinner sine valgdueller søndag, mister Macron flertallet sitt.

– Det som tynger franskmenn i dag er hvordan de skal få pengene til å rekke helt til slutten av måneden. Det er vanskelig. Hvordan skal vi øke lønningene? Husleiene har økt. I dag er alt dyrt, sier Rachel.

MER DANS: Rachel Keke lover mer latter og dans i politikken hvis hun blir valgt. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Hun vil være talskvinne for de som sitter nederst ved bordet. De som holdt samfunnet i gang under pandemien, enten de vasket ganger på sykehuset eller ryddet rom på de få hotellene som var åpne.

Hun danser sammen med velgerne sine, og spretter opp for scenen for å holde valgkampens aller siste appel. Søndag er det parlamentsvalg i Frankrike.

– De er redde. De er redde for en stuepike, roper hun.

Venstresiden drømmer om å overta flertallet fra Macron. Da blir presidenten dømt til «politisk samboerskap». Sentrum-høyre-presidenten kan bli tvunget til å styre med en regjering fra ytre venstre. Rachels partileder, venstre-populisten Jean-Luc Melenchon, har foreslått seg selv om statsminister. En omstridt politiker, som er kritisk både til NATO og EU.

SISTE INNSATS: Grillfest for velgerne og appeller før valget søndag. Nær 48 millioner ksn stemme. Trolig blir halvparten hjemme.

Det er derfor Rachel roper at «de skjelver nå!».

– Tror du at selv president Macron er redd nå?

– Ja, han er redd. Det ser vi, fordi vi vant første valgomgang. Vi mobiliserer godt og har gjennomført en svært god valgkamp, og de vet at de ikke lenger får noe flertall.

Keke er et forbilde for mange unge, som føler seg underrepresentert i politikken. Også for mange unge kvinner som ønsker å klartre i det politiske systemet. Tjueåringene Noemie og Johanna skal stemme på henne.

– Fordi hun lever som oss, forklarer de.

STEMMER: Johanna og Noemi skal stemme på Rachel Keke fordi «hun lever som dem». Foto: Santiago Vergara / TV 2

Valglokalene stenger søndag kveld klokka 20. I Frankrike er det ikke forholdstallsvalg som i Norge. Valget arrangeres i to omganger. I siste runde står det igjen to kandidater og vinneren «tar alt». Keke vant første omgang og møter en tidligere statsråd fra Macrons regjering i siste runde. Det er ventet lav valgdeltagelse, trolig under 50 prosent. Det er en slags «valg-trøtthet» i Frankrike. Været, med ekstrem varme, kombinert med lyn- og tordenvær flere steder, kan også spille inn.

MANGFOLD: særlig mange unge i Frankrike føler seg underrepresentert. For dem er Keke et forbilde. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Hun har lovet å danse inn i nasjonalforsamlingen hvis hun blir valgt. Hun mener det er alt for mye alvor og for lite latter og dans i politikken.

– Hvis jeg vinner, så tar jeg mobilen min og gjør sånn, ler Rachel Keke. Og viser med hoftene hvordan hun vil danse inn i Palais Bourbon, hvor det lovgivende kammeret i det franske parlamentet holder til.