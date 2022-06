Kontroll på kraftig brann på Hærland

Brannvesenet rykket ut med store styrker til en brann i et bygg på gjenvinningsstasjonen på Hærland utenfor Mysen. Det er ikke meldt om personskade.

Like før klokken 10 søndag meldte 110-sentralen Øst at brannvesenet rykket ut etter melding om brann på søppelfyllingen i Faugliveien på Hærland.

– Kraftig brann i et bygg inne på gjenvinningsstasjonen. Store styrker fra brannvesenet er på vei til stedet, skrev 110-sentralen på Twitter.

Smaalenenes Avis skriver at bygget er fullt av søppel og at brannmannskapene trolig vil bruke lang tid på å få slukket brannen.

Lokalavisen meldte søndag 11.30 at brannen er under kontroll og at brannvesenet driver med etterslukking.

SLUKNINGSARBEID: Brannvesenet jobber med slukningsarbeid. Antar at det vil ta langt tid. Foto: Freddie Larsen

– Det brenner som rakkeren i et stort bygg, sa vaktlederen hos 110-sentralen til avisen tidligere lørdag, og la til:

– Det er en del luft mellom byggene, så det er ikke veldig stor fare for spredning til andre bygg. Det skal heller ikke være noen personer til stede, så det er ikke fare for liv eller helse.

Tidskrevende slukningsarbeid

Nestkommanderende ved 110-sentralen Øst, Ole-Martin Isebakke, sier til TV 2 at det vil ta tid å slukke brannen.

– Vi venter på representanter fra firmaet som skal bistå i slukningsarbeidet ved å spre søpla, sier Isebakke.

Han opplyser om at de har to mannskapsbiler og to tankbiler på stedet. I tillegg er det en beredskapsdam ved gjenvinningsstasjonen.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Det var naboer og forbipasserende som varslet om hendelsen.

RØYKUTVIKLING: Det er store røykskyer på stedet. Foto: Freddie Larsen

Trolig selvantent

Politiet i Øst politidistrikt bistår også med en patrulje på stedet.

– Ut ifra beliggenheten på søppelfyllingen og vurdering av spredningsfare er det ikke mye vi kan gjøre i forbindelse med selve brannen, sier operasjonsleder Gisle Sveen til TV 2.

Basert på tidligere erfaring mener brannvesenet at brannen trolig er selvantent, ifølge operasjonslederen.

Politiet fikk melding om røykutviklingen klokken 10.05.