Drivstoffmangel utløste sammenstøt på Sri Lanka

Flere personer ble såret da soldater på Sri Lanka løsnet skudd for å stanse opptøyer ved en bensinstasjon som var gått tom for bensin.

Hendelsen skjedde lørdag kveld i Visuvamadu, 37 mil nord for hovedstaden Colombo.

Bilister begynte å protestere da det ikke var mer bensin igjen. Etter hvert begynte en gruppe på over 20 personer å kaste stein mot soldater som voktet bensinstasjonen, ifølge en talsperson for hæren.

Soldatene svarte med å åpne ild. Fire sivilister og tre soldater ble såret i hendelsen, ifølge talspersonen.

På Sri Lanka, som er rammet av en dyp økonomisk krise, er det mangel både på drivstoff og andre typer varer. Akutt mangel på utenlands valuta gjør at det er vanskelig å importer mat. Prisveksten er svært høy, et fenomen som for tiden også preger økonomien i mange andre land rundt om i verden.