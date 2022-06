Svindal fikk svensk prins til å måpe: – Fantastisk

FÄLLFORS (TV 2): Aksel Lund Svindal hylles av nye kolleger. Et ganske åpenbart ess i ermet er noe av forklaringen bak suksessen.

– Det var litt overraskende når jeg fikk spørsmålet like før juletider, sier Aksel Lund Svindal til TV 2.

Det var den svenske Porsche-sjefen som slo på tråden til den norske idrettslegenden.

Tilbudet om testkjøring for et sete i samme team som selveste Prins Carl Philip og den svenske alpin-kongen Ingemar Stenmark var umulig å si nei til.

– Første gang jeg satt meg i bilen fikk jeg helt klaustrofobi, innrømmer Svindal og smiler.

RACINGFRELST: Aksel Lund Svindal på vei inn i sin Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Likevel gikk testene i Sverige bra. Veldig bra.

– Og da var det egentlig gjort, forklarer han, og fortsetter:

– Man blir jo giret. Det er veldig, veldig gøy.

– Det gikk ganske så bra allerede i første løp også?

– Ja! Seier, vet du. Men nå har ting endret seg. Da var jeg rookie, men nå er det plutselig litt forventningspress, gliser han.

Topper tabellen

Etter to løpshelger topper Aksel Lund Svindal tabellen av Porsche Sprint Challenge Scandinavia.

På delt annenplass bak den norske alpinkongen følger en annen kongelig.

VETERAN: Prins Carl Philip er teamkamerat med to alpinlegender. Den norske har imponert ham stort. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Prins Carl Philip har vært racingentusiast på sin hals i en årrekke. Han er svært begeistret over lagkameratens inntreden i mesterskapet.

– Aksel har gjort det helt fantastisk bra. Jeg er utrolig imponert over ham. Det er spennende å se hvor raskt han har tatt til seg hva han skal gjøre og forbedre. Man ser virkelig hva han tar med seg fra alle årene i skibakken, forklarer Carl Philip.

Teamsjef Thomas Engelbrekt peker på det samme.

– Han stor forståelse for sporvalg og farten ut av svinger. Det er helt fantastisk å se utviklingen hans, sier Engelnbrekt.

IMPONERT: Teamsjef i Porsche Experience Racing. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Alpint-paralleller

Svindal, som la opp som alpinist etter VM i Åre i 2019, er klar på at han ser flere likheter mellom alpinsporten og bilkjøringen.

– Men den store forskjellen er jo at det verken er bremse- eller gasspedal i alpint. Så det med bremsepunkter, og når man kan trykke på gassen er jo veldig nytt, sier Svindal, og snur på det:

– Likheten ligger i at man kjenner hvor godt grep det er. Og når man kjenner hvor godt grep det er, kjenner man også raskt hvordan svingen kommer til å bli. Det gjør at jeg tror jeg har en fordel – og tar ting ganske så raskt, sier hovedpersonen selv.

GLEDER SEG TIL HJEMMEBANE: I midten av september kjører Svindal i Norge på Rudskogen Motorsenter. Formel 2-fører Dennis Hauger vil også stille som gjestefører, men i en annen klasse. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

To av sju løpshelger er nå unnagjort. Han peker naturligvis på Rudskogen-helgen 16. og 17. september som et av de store høydepunktene han gleder seg mest til.

Debuten på racerbanen har gått over all forventingen. Selv ikke fartskongen med to OL-gull og fem VM-gull kunne ane hvor eksplosiv utviklingen skulle vise seg å bli.

– Når jeg begynte var målet å ikke havne sist. Jeg var jo en rookie. Nå har jeg kjempet i toppen så langt, så jeg er foran skjema. Jeg kommer til å prøve å fortsette å være stabil i prestasjonene fra nå.

– Kan vi kalle det en ny karrierevei?

– Det er i hvert fall en veldig god hobby, så får vi se hva det blir til.