Melding om knivran i Trondheim – to personer er pågrepet

Politiet mottok melding om ran rett over midnatt. Like etter ble to personer pågrepet.

Politiet i Trøndelag skriver på Twitter at de rykker ut til en butikk etter de fikk en melding om ran.

– Den første meldingen inn til oss gikk ut på at to personer tagget på et bygg, men da hadde vi ingen patruljer å sende. Like etter ringte samme person igjen og kunne fortelle at de nå hadde ranet en dagligvarebutikk, sier operasjonsleder Wence Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

– Meldingen inn til oss var at det ble truet med kniv.

Det er betjeningen i butikken som ble truet.

Johnsen forteller at ut i fra denne meldingen valgte de å sende flere patruljer til stedet. Det ble også gitt beslutning om bevæpning.

– Ranet ble meldt inn til oss 00:12, og klokken 00:16 hadde vi pågrepet første gjerningsperson, forteller Johnsen.

Det ble gjort funn av kniv på de involverte. Det er for tidlig å si om de involverte er kjenninger av politiet.

– Ingen er skadet, men det har blitt truet med kniv så det ser vi alvorlig på.