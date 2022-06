Alt av russiske reservetropper skal være på vei til Sievjerodonetsk: – Kritisk punkt

Russland skal være i ferd med å sende et stort antall reservetropper til Sievjerodonetsk.

Det sier Luhansk-gouvernør Serhij Hajdaj på nasjonalt fjernsyn, ifølge Reuters.

– I dag, i morgen og dagen etter vil de sende inn alt de har av reserve-ressurser. Det er mange av dem der allerede, dette vil kunne bli et kritisk punkt, sier Hajdaj.

Dette er foreløpig ikke bekreftet av russisk side.

Kjemper videre

Guvernøren bekrefter at Russland allerede kontrollerer store deler av Sievjerodonetsk, men at det fremdeles gjenstår noen områder.

– De kontrollerer ikke byen fullstendig, sier Hajdaj.

Han beskriver situasjonen som svært bekymringsfull. Blant annet er situasjonen svært alvorlig for de over 500 sivile som gjemmer seg i kjemikaliefabrikken Azot uten mulighet til evakuering.

Lørdag kveld kommer det også meldinger om at flere skal være skadd etter at russerne skal ha angrepet et oljedepot i byen med raketter.

– Våre forsvarere kjemper mot russere i alle retninger, sier Hajdaj i på meldingstjenesten Telegram.

Det pågår også harde kamper i I landsbyene Tosjkivska og Zolota, som ikke ligger langt unna Sievjerodonetsk.

– Kommer til å vinne

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var lørdag på besøk i byen Mykolajiv sør i landet. Det ble publisert en rekke bilder og videoer fra besøket på presidentens Telegram-konto lørdag kveld.

SELVSIKKER: Her er Zelenskyj under lørdagens besøk i Mykolajiv, der han blant annet besøkte et sykehus og utdelte medaljer til soldater. Foto: Zelenskyj presidental office

I en av meldingene hedrer Zelenskyj soldatene som kjemper for landet, og er tydelig på at kampånden fremdeles er til stede.

– Våre modige gutter og jenter kjemper på, de er alle lært godt opp, og gjør alt for å beskytte landet. Vi kommer definitivt til å overleve, og vi kommer garantert til å vinne, sier presidenten i en av meldingene.

– Spørsmål om tid

TV 2 har tidligere snakket med oberstløytnant Palle Ydstebø, som da var klar på at Russland sannsynligvis vil klare å erobre de gjestående områdene i Luhansk.

Likevel mener han Ukraina fortsatt har en sjanse til å vinne krigen.

– Det kan være mulig, men det kommer an på Russlands styrke videre i krigen. Det tar tid før Ukraina får maksimalt utbytte av våpenhjelpen fra Vesten, og for at Russland skal få overtaket må de klare å erstatte tapene sine før den tid, sier han.

Han understreker at Russland sliter med fremgang, selv om de nå jobber på relativt små fronter.

– Det er et spørsmål om tid før et av landene får overtaket til å drive krigen videre. For at det skal skje må en av partene tvinges til knestående, sier Ydstebø.