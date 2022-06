– Har vært en aha-opplevelse for noen

Kjetil Knutsen forteller at de tok et oppgjør i Bodø/Glimt under landslagspausen.

– Jeg synes at vi har vært inne i en spennende prosess, der vi rett og slett har måttet se oss i speilet hele gjengen, sier Knutsen til TV 2.

– Vi har tatt et oppgjør internt i trenerteamet, om at vi må være tydeligere og tøffere. Det samme har vi gjort i spillergruppen, utdyper han overfor Discovery.

Sesonginnledningen har vært en nedtur for Bodø/Glimt, spesielt tatt de to siste sesongene og vinterens Europa-eventyr i betraktning.

Lørdagens seier var bare den andre på de sju siste kampene i serien.

Advarer

Laget hans tok landslagspause etter 1-3-tap i Molde. Bergenseren mener at prestasjonen var så svak at det var «tungt å se».

– Vi har ikke vært gode nok, konstaterer han.

– Det er vi som kan gjøre noe med det, og da er det hardt arbeid, at vi tør å utfordre hverandre, at vi har den samme sulten, drar i den samme retningen og tro på det Bodø/Glimt har gjort over tid. Men det krever vanvittig mye hvis vi har lyst til å være med på dette, advarer Knutsen.

53-åringen er blitt vant til å måtte bygge nye lag.

Fra det første gullaget forsvant Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Kasper Junker på løpende bånd.

I forkant av denne sesongen mistet han Marius Lode, Patrick Berg, Fredrik André Bjørkan og Erik Botheim.

BORTE: Både midtbanesjef Patrick Berg og toppscorer Erik Botheim. Ola Solbakken (til høyre) er der fortsatt, men har slitt med en skade i sesonginnledningen. Foto: Beate Oma Dahle

– Er det naivt å tro eller kreve at Glimt skal komme seg opp på det nivået dere hadde i fjor?

– Jeg ønsker at Bodø/Glimt skal være et lag i toppen av norsk fotball. Og så tror jeg vi vet en del av kriteriene for å være der. Det går på hvordan vi jobber hver dag, logistikk, at klubben utvikler spillere som kan ta steget. Det er mange, mange, mange brikker i det puslespillet, sier Knutsen.

– Når du har kjent på det å vinne trofeer, er det vel det alle søker mot. Først og må du vite hvor krevende det er å få det til. Jeg tror at det har vært en liten aha-opplevelse for noen av de nye som har kommet inn i denne gruppen. Men det må vi òg akseptere. Ting tar tid, minner bergenseren om.

– Det går ikke an

«Å gjenskape suksess» er et velkjent begrep innen fotballen, men noe Knutsen ikke legger noe vekt på.

– Det snakker vi aldri om. Det går faktisk ikke an, mener Glimts suksesstrener.

– Å sammenligne med det vi gjorde i fjor og forfjor, er ikke for meg kjempeinteressant. Vi ønsker selvfølgelig å få denne gruppen så god som vi kan, fortsetter Knutsen.

I 2-0-seieren over tabelljumbo Kristiansund så han i alle fall positive tegn.

– Det er ikke sånn at alle puslebitene faller på plass, men noen falt på plass og det var et steg i riktig retning. Grunnspillet sitter mer, vi dominerer kampen og gjenvinningsspillet er bra, kommenterer bergenseren.

Og understreker at mye arbeid gjenstår.

