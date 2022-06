Opptur for Glimt: Pellegrino senket gamleklubben

Søndag fra kl. 18.00: Seks kamper i Eliteserien på TV 2 Play.

Kristiansund-Bodø/Glimt 0-2

Begge målene feiret jubilanten på dempet vis, av respekt for klubben han bøttet inn mål for i 2020-sesongen.

– Jeg hadde ikke stått her i dag, hadde det ikke vært for denne klubben og da jeg ble hentet hit. Det er derfor jeg ikke har lyst til å feire, sier Pellegrino til Discovery.

– Rykker ikke ned

Mens seieren bare var Glimts andre på de sju siste seriekampene, ligger det langt verre til for Kristiansund:

Pellegrinos gamleklubb har bare ett fattig poeng etter åtte spilte kamper.

– Det er litt kjipt å se på, men fotballen er sånn at når du først får den ene, så kan du plutselig få den andre og den tredje. Plutselig tar man et byks på fem-seks plasser i Eliteserien. Det er så tett det er. Jeg har veldig stor tro på at den gjengen kommer til å snu det, sier han til TV 2.

– Så du tror ikke at de kommer til å rykke ned?

– Nei, aldri. Det kommer aldri til å skje, svarer Pellegrino.

Kristiansund har sju poeng opp til Haugesund på kvalikplass, men har to kamper mindre spilt.

Heldige mål

I første omgang forsvarte tabelljumboen seg med nebb og klør, og gikk til pause med uavgjort.

Trener Christian Michelsen var godt fornøyd.

– Fantastisk forsvarsspill. Det er soliditet og lojalitet, sa han til Discovery.

Glimt fortsatte kjøret etter pause og fikk betalt umiddelbart, om enn på et noe heldig vis. Et Hugo Vetlesen-innlegg gikk i en forsvarer, spratt i Pellegrino og videre i mål.

DEMPET FEIRING: Amahl Pellegrino viste respekt for klubben han bøttet inn mål for i 2020 etter begge sine scoringer. Foto: Geir Olsen

Kristiansund tok flere sjanser etter baklengsmålet. I en god periode for hjemmelaget, og like etter en forspilt kjempesjanse, ble de straffet av en keepertabbe.

Igjen var Pellegrino målscorer.

Avslutningen gikk rett på målvakt Sergine Mor Mbaye, men senegaleseren endte opp med å slå ballen i eget nett.

KEEPERTABBE: Her er ballen på vei i motsatt retning av hvor Mbaye hadde tenkt. Foto: Geir Olsen

Bodøværingene har nå 16 poeng på ti kamper. De ligger på en foreløpig sjetteplass, fem poeng bak Viking på medaljeplass, men med én kamp mindre spilt.

