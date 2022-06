Skadesmell overskygget sterk Rosenborg-seier

Rosenborg - Vålerenga 2-0

Det var duket for nok et toppoppgjør da Rosenborg tok i mot Vålerenga på Koteng Arena lørdag. Før kampen sto begge lag med 32 poeng, kun fem poeng bak serieleder Brann.

Og det var vertene som åpnet best. Etter ni minutter sendte et langskudd fra Cesilie Andreassen Rosenborg i ledelsen, før Selma Sol Magnúsdottir vartet opp med nok et langskudd syv minutter før pause.

– Det er ingen tvil om hvem som har vært best i 1. omgang, sa NRKs fotballekspert Carl Erik Torp etter 2-0 scoringen. Torp mente målene til Rosenborg kom etter enkle Vålerenga-feil.

Tolv minutter før slutt ble RBK-keeper Lene Christensen og Dejana Stefanovic liggende nede etter en smell i boksen. Christensen, som skal spille EM for Danmark i sommer, ble lenge liggende nede med store smerter, og måtte bli byttet ut. Dansken forlot banen med en ispose på foten, men klarte å gå av banen på egne bein.

Vondt ble verre for Vålerenga da Ingibjörg Sigurdardóttir fikk direkte rødt like før slutt. Sigurdardsdóttir kastet seg inn i en takling med reservekeeper Rugile Rulyte og kom alt for sent inn. I tillegg løftet hun foten og viste knotter. Da ble det masjordre for islendingen.

Se grisetaklingen her:

Vålerenga kom til flere store sjanser i begge omgangene, men maktet ikke å sette ballen i mål.

Dermed endte det 2-0 i Trondheim og tre poeng til hjemmelaget. Det sender Rosenborg opp på 2.plass i Toppserien.

To langskudd ga seier

Begge lag kom godt i gang på Koteng Arena.

Etter ni minutter plukket Emilie Joramo opp ballen utenfor boksen til Vålerenga og vendte innover mot banen. Et litt for langt touch gjorde at ballen endte opp perfekt til rette for Andreassen som banket ballen hardt langs bakken, via stolpen og i mål.

Målscorer Andreassen måtte gi seg etter 29 minutter spill. Til pause sa RBK-trener Steinar Lein at han ikke visste status på målscoreren, men at det var tryggest å la Andreassen hvile.

Like før pause økte hjemmelaget ledelsen. Et innkast fra Mali Næss landet i føttene til Joramo, som spilte Anna Jøsendal fri utenfor boksen. Jøsendal la igjen til Magnúsdottir, som banket ballen i mål på første touch og satte den i lengste hjørne. Dermed sto det 2-0 til vertene etter 1. omgang.

– Målene er ikke noe vi kan laste Pettersen for. De kom veldig uventet. Sjanseløst for Pettersen og gjøre noe med dette i hvert fall, sa Torp, NRKs pausen.

Gjestene giret opp etter pause, og etter 60 minutter spill var Rosenborg heldige som slapp unna uten baklengs. Emilie Bragstad slo ballen rett i føttene til Agnete Nielsen, som kom alene med keeper skrått til venstre. Vålerenga-spissen forsøkte å runde Christensen, men skjøt rett i stolpen og ut.