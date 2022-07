Lise Karlsnes har blitt mor

Artisten, Lise Karlsnes (42) har fått sitt første barn.

Det avslører hun på Instagram, hvor hun deler et bilde av en barnefot, sammen med teksten: «Livet 2.0».

Nå renner gratulasjonene inn til den nybakte moren.

Artist Maria Mena skriver: «Jaaaa! Så gøy! Gleder meg til å hilse på».

Graviditeten ble kjent for offentligheten i april.

Under en babymesse i Oslo dukket hun opp på scenen med kulemage, og uttalte til Dagbladet:

Lise Karlsnes avbildet i desember 2021. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det er umulig å holde det skjult lenger.

Hun la også til at termin var i sommer, men ville ikke si noe mer konkret enn det.

– Dette blir noe nytt og annet. Det er flere som har gjort dette før meg, så det er ikke noe unikt, men det er unikt for meg, sa Karlsnes til avisen.

Holder privatlivet for seg selv

I et intervju med KK i 2020, fortalte hun at hun bor sammen med kjæresten sin i Oslo, men at hun fortrekker å holde den delen av livet privat.

Artisten fikk sitt gjennombrudd som allerede som 20-åring på 2000-tallet. Hun var da vokalist i gruppa Briskeby, og deres største hit «Propaganda» førte blant annet til en Spellemannpris for årets låt.

Siden har hun gitt ut sitt eget soloalbum og deltatt i Melodi Grand Prix.

Briskeby på scenen på Roskilde-festivalen i 2001. Foto: Kornum, Jeanne /NORDFOTO / SCANPIX

De siste årene har artisten utdannet seg til å bli gestaltterapeut, og jobber som det i dag. Hun har også dukket opp på TV i programmene «Norges nye megahit» og «Kompani Lauritzen».

I 2015 deltok hun i programmet «Mitt dansecrew»: