Skyteepisode: Kontroll på mistenkte

Klokken 15 lørdag ettermiddag fikk politiet en melding om en person som er skutt i foten i området Ensjø.

Politiet rykker ut med flere patruljer.

– Det fremstår som lettere skader på fornærmede, men det er foreløpig uklart. Vedkommende er kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug.

Det ble raskt iverksatt et søk i området etter gjerningspersonen.

– For kort tid siden har vi tatt kontroll på en person vi mistenker står bak hendelsen, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til TV 2.

Politiet opplyser om at der er funnet et håndvåpen i leiligheten til personen som per nå har status som siktet.

Det er foreløpig ukjent hva som er foranledningen til hendelsen.