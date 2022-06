Varsler mye lyn og styrtregn

Meteorologene har sendt ut farevarsel for lyn og styrtregn for deler av Trøndelag lørdag. Også i deler av Møre og Romsdal ventes det mye lyn og torden.

Det er et heller trist vær som ventes i deler av Midt-Norge lørdag ettermiddag og kveld. For deler av Trøndelag har meteorologene sendt ut gult farevarsel for mye lyn og styrtregn.

Fram til 22-tiden ventes det lokalt kraftige regnbyger, men nedbørens plassering er usikker. Ifølge meteorologene er det høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger sør for Trondheimsfjorden.

– Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, skriver Yr på sine nettsider.

I forbindelse med regnbygene er det fare for mye lyn og torden. Dette gjelder ikke bare deler av Trøndelag, men også deler av Møre og Romsdal. Også her er det sendt ut farevarsel på gult nivå.

Faren for lyn og torden vil avta utover kvelden, trolig ved 21-tiden. Ifølge meteorologene vil det være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær.

