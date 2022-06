Ble hetset - får støtte fra Hamilton

I etterkant av Azerbaijan Grand Prix tok flere seere til sosiale medier og regelrett hetset den ferske Sky Sports-eksperten Naomi Schiff.

28-åringen ble også et offer for rasistisk hets.

Det synes superstjerne Lewis Hamilton er leit.

– Sosiale medier er en fin plattform for å sette fokus på visse temaer. Naomi trenger ikke at jeg uttaler meg på vegne av henne, men jeg vet hvordan det er å motta hets, sier han til Sky Sports.

EKSPERT: Naomi Schiff (t.v) var en del av Sky Sports sitt team under Azerbaijan Grand Prix Foto: James Moy

Mercedes-kjøreren har selv opplevd rasisme på sosiale medier.

– Representasjon er så viktig. Vi lever i en mannsdominert idrett, og Naomi er en av de første med farge, og en av de første siden jeg startet i Formel 1-sirkuset, sier 37-åringen.

Hamilton kjørte sitt første Formel 1-løp tilbake i 2007.

Schiff har selv drevet med motorsport. 28-åringen er født i Belgia med rwandisk mor og belgisk far, men er bosatt i Storbritannia.

– Det er et stort ansvar å stå der: At hun får hat for ingenting er fryktelig og uakseptabelt. Det er viktig at vi står sammen. Jeg synes hun gjør en fantastisk jobb, spesielt for alle jentene med forskjellig bakgrunn som ser dette som en mulig karrierevei, fortsetter Hamilton.

Også Hamilton-konkurrent Max Verstappen langer ut mot netthetsen.

– De kan si hva de vil, noe jeg mener ikke er riktig. Hvis du møter disse folka på ekte, tørr de ikke å si disse tingene til deg, sier Red Bull-føreren, som leder Formel 1-VM sammenlagt.

Tidigere IndyCar and NASCAR-kjører Danica Patrick har også gitt Schiff sin støtte.

– Hun har en mye større stemme enn de fem sekundene personen som tweeter kommer til å få, sier hun.