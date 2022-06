Widerøe varsler forhåndskanselleringer

Widerøe vil søndag gi beskjed om det kommer kanselleringer neste uke.

– Det er varslet et ytterligere uttak fra mandag av, hvor vi kommer til å mangle en del folk, og da vil vi merke det, sier pressekontakt Silje Brandvoll hos Widerøe til TV 2.

Natt til lørdag var ble det klart at flyteknikerne blir tatt ut i streik – midt i høysesongen for flyreiser. I første omgang varsles det at 31 flyteknikere tas ut i streik.

Den 20. juni trappes streiken opp. Da blir ytterligere 75 flyteknikere – altså en firedel av flyteknikerne organisert hos NFO – tatt ut i streik.

Brandvoll sier flyselskapet nå jobber på spreng for å begrense skadeomfanget, og for å informere passasjerer som rammes.

– Vi må være i forkant. Når vi har fått oversikt begynner vi å forhåndskansellere flyvninger for neste uke. Dette vil vi gi nærmere beskjed om på søndag, understreker Branvoll.