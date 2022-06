Masseslagsmål på Voss – en fraktet med ambulanse

Like før klokka 13 rykket politi og ambulanse ut etter melding om slagsmål mellom flere personer. Operasjonsleder Steinar Hausvik sier til TV 2 at meldingen kom via AMK, og at hendelsesforløpet enda er uklart.

Klokka 13.03 skriver politiet at ambulansen er på plass, og ti minutter senere er også politiet på stedet.

– En person er fraktet vekk av ambulansen. Ukjent skadeomfang, skriver politiet.

– Vi har kontroll på to person som har vært involvert.