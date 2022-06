Forsvant etter å ha smuglet ut unik video i tampong – nå er hun løslatt

Julia «Taira» Paievska var fra før en anerkjent toppidrettsutøver og sanitetssykepleier fra Mariupol i Ukraina. Etter at hun smuglet ut unike videoopptak fra feltsykehuset hun jobbet på, ble hun hyllet og omtalt i medier over hele verden.

Tre måneder etter hun ble pågrepet av russiske styrker ble hun løslatt fredag, melder nyhetsbyrået AP.

Med et kroppskamera hun hadde fått for å filme til en Netflix-dokumentar som var planlagt før krigen, fikk hun dokumentert hva som skjedde i den beleirede byen på et tidspunkt da veldig lite informasjon ble sluppet ut.

256 gigabyte med verdifull dokumentasjon av hendelser Russland vil skjule, smuglet hun ut i en tampong. Hun fikk den levert til journalister fra nyhetsbyrået Ap via en politimann.

Paievska kjente farene før hun gjemte minnekortet. Dagen etter, 16. mars, ble hun og sjåføren hennes pågrepet. Det var samme dag russerne bombet et teater i sentrum av byen og 600 mennesker ble drept.

Ringte hjem

De tre siste månedene har familien hennes vært i uvisse om hva som har skjedd med henne. Men nylig ringte hun plutselig til ektemannen og fortalte at hun var på vei til et sykehus i Kyiv.

– Det var en så stor lettelse. Det høres ut som helt vanlige ord, men jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, sier ektemannen hennes, Vadim Puzanov til Ap, sent fredag kveld.

Familien holdt informasjonen om løslatelsen hemmelig en stund, men fredag annonserte president Volodymyr Zelenskyj nyheten. Det tyder på at løslatelsen er en konsekvens av forhandlinger.

– Jeg er takknemlig for alle som har arbeidet for dette resultatet. Taira er allerede hjemme. Vi jobber videre med å få alle løslatt, sier han.

SISTE OPPTAK: Taira og sjåføren hennes på hennes siste opptak 9. mars. Foto: Yuliia Paievska

Julia Paievska omtales med kallenavnet Taira i hjemlandet. Det er et navn hun tok i videospillet World of Warcraft.

Hundrevis av kjente ukrainere har blitt kidnappet eller pågrepet siden krigen startet. Det dreier seg om politikere, journalister, aktivister eller menneskerettighetsforkjempere.

Russerne hevdet Paievska jobbet for Azov-regimentet, som i deres narrativ er ensbetydende med nazisme. Det er imidlertid ingenting som tyder på at hun har noen kontakt med det omstridte regimentet.

Tvert imot viste flere av hennes egen videoer at hun også pleiet russiske soldater som kom til feltsykehuset i Mariupol.