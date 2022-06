Slik rammes flyselskapene og dette har du krav på

Listen for hva som kan gå galt blir stadig lenger. Dette har du krav på om reisen din blir påvirket av streik, mangel på mannskap eller flyplasskaos. Kom tidlig, men stå på ditt om noe skjer, oppfordrer Forbrukerrådet.

– Det er stor usikkerhet for flypassasjerer om dagen. Vi håper folk vet hva de har krav på fra flyselskapene dersom det skulle bli endringer i den planlagte flyvningen, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Klokken 03.50 natt til lørdag, nesten fire timer på overtid i forhandlingene, ble det klart at flyteknikerne går ut i streik – midt i høysesongen for flyreiser.

– Flyteknikerne skal signere og sjekke at flyene er klare til å lette. Blir ikke dette gjort, blir flyene stående på bakken. En slik streik kan få store ringvirkninger, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

MÅ VÆRE FORBEREDT: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier passasjerene må være forberedt på at fly kan bli kansellert. Foto: Martin Leigland

Det var 31 flyteknikere som ble tatt ut i streik natt til lørdag. Den 20. juni trappes streiken opp. Da blir ytterligere 75 flyteknikere – altså en firedel av flyteknikerne organisert hos NFO – tatt ut i streik.

– Utvides omfanget av streiken blir konsekvensene større og folk må være forberedt på at det kan forekomme kanselleringer, sier Elnæs.

Han påpeker at det er vanskelig å si noe om hvor mange fly som eventuelt blir stående på bakken.

Dette har du krav på

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, forteller til TV 2 at rettighetene til ombooking eller refusjon ikke påvirkes av årsaken til den eventuelle kanselleringen eller utsettelsen.

USIKKERT: Thomas Iversen i Forbrukerrådet forstår at flypassasjerer blir frustrerte grunnet mye usikkerhet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Du har krav på å velge mellom å booke om flyvningen eller få pengene tilbake når reisen er kansellert eller forsinket over fem timer. Det gjelder også dersom årsaken til avviket skyldes streik.

– Utfordringen med en streik er at det potensielt kan ramme så mange at det blir vanskelig å finne nok plasser på fly som går på et senere tidspunkt. Det kan derfor bli vanskelig å booke om passasjerer i praksis.

Iversen poengterer at flyplasskaos faller under en annen kategori, og der må det vurderes konkret om lufthavnen eller flyselskapet kan holdes ansvarlig.

Om flyet blir innstilt: Hvis flyet blir innstilt skal flyselskapet tilby deg tre følgende alternativer: Tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet.





Ombooke deg slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig.





Ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett.



Du har valget mellom å kreve heving av avtalen eller omruting, uansett årsak til at flyet blir innstilt. Dersom du velger å få tilbakebetalt billettkostnaden, må du være oppmerksom på at du ikke kan kreve at flyselskapet sørger for ombooking eller forpleining.



Dersom du velger omruting, skal flyselskapet sørge for at du får tilbud om mat og drikke i ventetiden. Hvis overnatting blir nødvendig, skal du i tillegg få innkvartering på hotell og transport mellom flyplassen og hotellet. I tillegg har du rett til å få dekket utgifter til telefonsamtaler.



Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap, og den skal utbetales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.



Kilde: Forbrukerrådet

Videre sier Iversen at det lenge har vært en diskusjon om man skal motta ytterligere erstatning dersom flyvingen blir påvirket av streik.

– Her er det veldig ulik praksis. Når streiken gjelder ansatte i selskapet du skal reise med har du i utgangspunktet rett på standardisert erstatning. Her kan det muligens være variasjoner mellom selskapene siden noen har egne flyteknikere og andre kjøper inn tjenesten fra tredjeparter.

Iversen påpeker at om reisen blir utsatt, og du oppholder deg på en flyplass, har du krav på mat og et eventuelt hotellopphold dersom du må sove over.

– Mitt inntrykk er at mange flyselskaper er flinke til å informere passasjerene sine om dette, det er de også pliktig til. Likevel skjer det stadig at man står uten informasjon og ikke kommer gjennom til kundeservice.

– Man stå på sitt og ta opp dialogen med flyselskapet, sier Iversen.

Sjekk dine flyrettigheter med Forbrukerrådets kalkulator nederst i saken.

Han legger til at han har forståelse for at passasjerene synes det er utfordrerne når det dukker opp uforutsette problemer.

– Det skjer mye på en gang nå. Det viktigste rådet vi kan gi er å møte opp på flyplassen i god tid. Ikke regn med at det skjer noen avvik, med mindre flyselskapet har gikk beskjed. Mest sannsynlig vil flyvningen gå som normalt, sier Iversen.

Usikkert omfang

Widerøe, Norwegian og SAS avviser at konsekvensene blir særlig merkbare i helgen.

– I dag blir ingen passasjerer påvirket av streiken. Hvordan det blir fremover må vi komme tilbake til, men alle passasjerer som blir berørt vil få beskjed fra oss, sier Anna Sandell fra kommunikasjonsavdelingen i SAS .

Ifølge Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs kommer streiken på et svært dårlig tidspunkt, spesielt for SAS.

– En streik som dette kan få stor ringvirkninger og skaper usikkerhet for passasjerene. Det er svært dårlig tidspunkt nå som ferien står for tur og mange ønsker å lufte seg etter korona.

Fare for SAS-streik: – Katastrofalt dårlige nyheter

– Det er uheldig for både Norwegian og Widerøe, men kanskje spesielt for SAS i og med at denne streiken kommer i tillegg til andre store utfordringer.

Flyselskapet SAS har allerede kansellert rundt 4000 flyvninger i sommer. Grunnlaget er mangel på mannskap, leveranseforsinkelser og ringvirkninger av kaos på flyplasser flere steder i verden.

Flyselskapet har også stor gjeld og nå har pilotenes fagforening varslet streik fra 29. juni om partene ikke kommer til enighet i meklingen.

– Blir det pilotstreik vil omtrent 250 SAS-fly stå på bakken og 50 000 passasjerer bli rammet daglig, sier Elnæs.