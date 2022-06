Flyteknikere går ut i streik

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) klarte ikke å bli enige i meklingen. Like før klokken 4 ble det klart at flyteknikerne går ut i streik.

Fredag opplyste Jan Skogseth, leder i Norsk flyteknikserorganisasjon til TV 2 at partene stod langt fra hverandre.

– Partene står langt fra hverandre og sannsynligheten for en streik er overhengende, sa Skogseth.

Nesten fire timer på overtid ble det klart at det blir streik.

– Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, opplyser mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren.

Partene møttes klokken 10 fredag hos Riksmekleren, og ble avsluttet 03:50 natt til lørdag.

BRUDD: Lothe forteller at det er beklagelig at det endte i brudd Foto: Bård Gudim - Oslo - Norway

– Det er beklagelig ar det endte i brudd og konflikt. Spesielt synd er det for de som nå blir berørt av uregelmessighetene, sier Thorbjørn Lothe administrerende direktør i NHO Luftfart til TV 2.

Han forteller at de mener det er helt unødvendig.

– Det er et krav som går langt utover hva andre har fått. Vi er overrasket over at denne gruppen, som i utgangspunktet er veldig godt lønnet ber om en lønnsøkning på 60 kroner i timen, sier Lothe.

– Avstanden var veldig stor, og vi opplevde at det var ingen vilje til å finne en løsning.

Streiken rammer flyteknikere i Norwegian, SAS og Widerøe. Flere avganger vil bli kansellert.

Lønn under press

– Vi har dessverre ikke klart å komme til enighet med NHO Luftfart. Meklingen ble brutt og vi er i streik, sier NFO-leder Jan Skogseth.

Skogseth sier i en pressemelding lørdag morgen at lønnen har vært under press så lenge at flyteknikeryrket ikke lenger er konkurransedyktig.

STREIK: Skogseth er leder i NFO Foto: Norsk Flytekniker Organisasjon

– Vi er i en situasjon hvor det er uakseptabelt med ett lønnstillegg som frontfagene. Flyteknikeryrket må ha en nivåheving av lønn nå.

– Det finnes kun fire skoler i Norge med flytekniske linjer, og det tragiske er at skoleklassene ikke fylles opp. Forsvaret har varslet at de trenger inntil 300 flyteknikere de neste 5 år, fortsetter han.

Varsler opptrapping

Det er varslet at 31 flyteknikere går ut i streik umiddelbart. Det er også varslet en opptrapping av streiken den 20. juni.

Når streiken trappes opp på mandag er det varslet at ytterlige 75 personer blir tatt ut.

Dette vil føre til at en firedel av flyteknikerne som er organisert i NFO streiker.

NFO brøt hovedforhandlingene med NHO Luftfart 26. mai og oppgjøret gikk til mekling. NFO mente da at avstanden var for stor og de ga uttrykk for at NHO Luftfart «medvirket lite til videre forhandlinger».

– Fagforeningsknusing

– Det er lønn, helserelaterte krav for ansatte som tar de tyngste skiftene, og hvilke medlemmer vi har forhandlingsrett for. Motparten vil fjerne forhandlingsrett for enkelte medlemsgrupper som tidligere hadde denne rettigheten. Dette er fagforeningsknusing, sa Skogseth.

Norsk Flyteknikerorganisasjon har rundt 430 medlemmer i Norwegian, SAS, Widerøe, Babcock Scandinavian Engineering, Norse Atlantic Airways (Norse) og Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams).

Babcock, Norse og Kams er ikke tatt ut i streik, ifølge NFO.