Rakettangrep mot Israel

Raketten ble skutt ned av det israelske luftforsvarssystemet etter at sirener gikk av i kystbyen Ashkelon, opplyste hæren natt til lørdag. Det var ikke meldt om drepte eller sårede.

Rakettangrepet markerer slutten på to måneder med ro som har preget grenseområdet mellom Gazastripen og Israel, i motsetning til den stadig mer økte spente situasjonen på Vestbredden.

Ingen palestinske grupper hadde natt til lørdag sagt de sto bak rakettangrepet. Israel pleier å legge skylden på Hamas for angrep som rettes fra den Hamas-kontrollerte Gazastripen, mot Israel.

En israelsk militæraksjon på Vestbredden tidlig fredag, der tre palestinere ble drept og åtte såret, kan ha vært utløsende årsak til rakettangrepet, melder nyhetsbyrået AP.

Dessuten falt en israelsk observasjonsballong ned over den nordlige delen av Gazastripen fredag. Hæren i Israel opplyser at denne hendelsen er under gransking, men har understreket at ballongen ikke ble tatt ned av militante palestinere.