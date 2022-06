Person fraktet med luftambulanse til sykehus etter trafikkulykke

Politiet i Agder opplyser på Twitter at en bil har kjørt av veien i Kvinesdal. Det er en person involvert i ulykken. Vedkommende var fastklemt da nødetatene kom frem på stedet, men ble raskt frigjort av mannskap fra brannvesenet.



Personen er sendt til sykehus med luftambulanse for videre behandling.

– Det er ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Ole Bjørn Kleivane.

Han opplyser at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, men at patruljene på stedet jobber med å avhøre vitner og foretar åstedsundersøkelse.