Fotballryktene: Kan bli gjenforent med Mourinho

José Mourinho kan drømme om et gjensyn med sin tidligere elev Christiano Ronaldo. Ifølge Express foretrekker ten Hag å bygge en ung, drevet tropp, noe som betyr at 37-åringen kan slite med å passe inn under manageren. I tillegg til Roma er også Juventus og Sporting Lisboa interessert i stjernen, melder avisen.

Gabriel Jesus fem år lange karriere i Manchester City kan nærme seg slutten. Arsenal håper å signere 25-åringen, skriver Mirror. Arsenals første bud skal ha blitt avvist, men The Gunners håper at klubben vil selge brasilianeren.

West Ham skal også være i gang med sine spillerkjøp i overgangsvinduet. Express melder at klubben ønsker Rennes forsvarsspiller Nayef Aguerd. Den marokkanske landslagsspilleren skal visstnok ha vært på West Hams treningsfelt fredag morgen, ifølge Sky Sports. Prislappen skal være på 25 millioner euro.

Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano ønsker Adrien Rabiot seg vekk fra Juventus i sommer. Flere Premier League-klubber skal være interessert i den franske 27-åringen, melder Romano på Twitter.

VIL BORT: AC Milan's Jens Petter Hauge i duell med Juventus' Adrien Rabiot Foto: Alberto Lingria / Reuters / NTB

Romano melder også at den italienske klubben Fiorentina er i forhandlinger med Real Madrid. Klubben ønsker å hente Luka Jovic på et låneopphold, og ber om at spanjolene skal betale deler av lønnen hans. 24-åringen skal være åpen om å bytte arbeidsplass, melder Romano.

Express melder at Everton må selge sin stjernespiller Richarlison i løpet av sommeren for å skaffe midler. Han skal selv ha vært klar for å forlate Goodison Park på jakt etter nye utfordringer i sommer, og Tottenham skal være interessert. Men, Everton er ikke villig til å selge Richarlison for mindre enn 50 millioner euro, melder avisen.