Da Ingrid Alexandra talte, skjedde det noe helt uvanlig

Det var Ingrid Alexandras bestemor, dronning Sonja, som stod for den første talen under den utsatte bursdagsfeiringen:

– Du kan alltid søke råd og støtte hos alle oss som rundt deg. Det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det. Det sa min mor. Disse ordene ønsker jeg å bringe videre til deg, sier dronningen foran de 199 menneskene i salen.

IMPONERT: Dronning Sonja er stolt av den personen barnebarnet har blitt. Foto: NRK

Tydelig råd

Hun ber også barnebarnet fortsette med å være seg selv.

– Hold fast på den du er, Ingrid. Våg å tenke nytt og åpent; å gjøre ting på din egen måte. Og husk at det ikke er noe mål i seg selv å være perfekt. Du har alle forutsetninger for å ta kloke valg og få et liv som blir godt både for deg, dine nærmeste og dem du en dag skal være dronning for.

Prinsessens 18-årsdag var 21. januar, men på grunn av korona holdes de offisielle festene denne uken.

Hinter om helsen

Deretter var det kong Haralds tur til å tale. Han kom tidlig i talen med et hint om sin egen helse:

– Dere må nok holde ut med meg litt til.

Kongen har hatt litt helseproblemer de siste årene. I 2020 ble han operert på grunn av hjerteproblemer. I år ble han igjen operert, men denne gang på grunn av et dårlig kne.

FULL AV BEUNDRING: Kong Harald skåler. Det er ingen tvil om at de to er veldig glad i hverandre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

Lekenhet

Kong Harald er full av lovord om 18-åringer og sier at han er veldig glad i henne.

Han ber henne fortsette med å være leken og nyte tiden som ungdom. Han sier at han selv har mye bruk for denne egenskapen, og sier at han «selv leker best på sjøen».

Som de fleste vet, er kongen en aktiv seiler. Han har blant annet blitt verdensmester i 1987.

Gråt og latter

Da det var prinsesse Ingrid Alexandras tur til å tale, fikk hun salen til å le ved flere anledninger. Blant annet da hun sa at hun kunne snakke med moren om alt, og fortsatte:

– Takk for at vi kan se på «Sex and the City» sammen.

Da hun skulle tale til bestefaren sin, var hun tårevåt. Hun sa: «Å gud», før hun begynte talen rettet mot kong Harald. Hun startet med å si at de to alltid har det så fint sammen.

– Takk for kveldene hvor vi ser på sport sammen eller cowboy-filmer, sa hun, hvorpå alle lo.

Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, sier til TV 2 at det skjedde noe «helt uvanlig» på slutten av talen hennes:

– Det er ikke vanlig! Talen ble møtt med ovasjon. Vi hørte nesten bravo-rop. Det var en dypt personlig tale, som munnet ut i en hyllest til den nasjonen Norge er. Hun hyllet også demokratiet, med at vi kan si det vi vil og være glad i den vi vil. Hun rettet også en takk til alle i kjernefamilien.

Mamma og pappa

Også mamma og pappa, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon Magnus, holdt taler.

– Det var litt spesielt. Jeg har vært i en tilsvarende situasjon som du er i nå, og møter en 18 år gammel versjon av meg litt i døra. Som forberedelser for det du skulle gjennom, så vi på videoer av da jeg var 18 år gammel i 1991. Det begynner, tro det eller ei, å bli noen år siden. Jeg var en alvorlig ung mann som tenkte en del, sier kronprinsen og blir møtt med mye latter.

Han forteller også at datteren begynte å le da hun så på gamle NRK-intervjuer av ham, fordi han var så seriøs.