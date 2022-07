USA: Russland har bortført 1,6 millioner ukrainere – slik foregår det

Da okkupasjonsmakten fikk kontroll over Mariupol, opprettet de korridorer for de sivile som ville reise over til Russland. Både de som ville reise frivillig, og de som ble evakuert med tvang over til fiendens land, fikk en dramatisk reise.

1,6 millioner

Onsdag hevder USAs utenriksdepartement at anslagsvis 1,6 millioner ukrainere har blitt fraktet til Russland mot sin vilje. Blant dem er 260.000 barn.

– Russland må stanse denne systematiske filtreringen i Ukraina. Det er dokumentert at folk forsvinner, anholdes eller blir tvangsdeportert fra sine hjem, skriver USAs utenriksminister Antony Blinken i en uttalelse på Twitter.

Det har kommet relativt lite informasjon om hva som foregår i disse leirene. TV 2 har snakket med flere helt vanlige ukrainere for å få et bedre innblikk i det de har gått gjennom.

Sorteres

Filtreringsleirene ligger flere steder langs kysten ved Mariupol, og også lenger inn i de okkuperte områdene i Donetsk fylke. Hit kom busslass med sivile som ble sortert, undersøkt og avhørt før de endte opp i Russland.

Måtte kle av seg

«Natalia» kommer fra Mariupol. TV 2 bruker ikke hennes egentlige navn av sikkerhetsgrunner.

BOMBET: Et opprevet ukrainsk flagg utenfor en sønderbombet boligblokk i Mariupol. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

Kvinnen er 56 år gammel og jobbet i stålverket Azovstal da krigen begynte i februar. Leiligheten hennes lå i industriområde, og bombene som skulle ramme stålverket fløy over leilighetskomplekset der hun, moren, en niese og svigersønnen skjulte seg i kjelleren.

De gangene det var mulig å gå ut, ble de regelmessig ransaket av russiske soldater og separatistiske DPR-soldater som patruljerte gatene.

De ble kommandert til å ta av seg klærne til de sto i undertøyet, så ble de sjekket for tatoveringer og blåmerker som kunne indikere våpenbruk.

– Niesen min er ung og sporty. Hun ble sjekket på denne måten flere ganger. En gang tok de capsen min, for de trodde jeg hadde gjemt noe på innsiden av dem, forteller Natalia.

Hyller Sovjet og Stalin

Etter å ha bodd i kjelleren i to måneder, bestemte Natalia seg for å forlate Mariupol sammen med sin 90 år gamle mor og andre slektninger.

«SEIERSDAGEN» Da russerne feiret årsdagen for seieren over nazi-Tyskland 8. mai, ble gatene i Mariupol «pyntet» med flagg fra Sovjet-tiden. Foto: Reuters/Alexander Ermochenko

Det var 9. mai, datoen som russerne feirer som «Seiersdagen» etter 2. verdenskrig. Natalia forteller at Mariupol var «pyntet» med russiske og røde sovjetflagg. Mange russiske soldater gikk med røde t-skjorter hvor det sto: «Til hjemlandet, til Stalin».

– Det var surrealistisk. Bare tenk: Jeg er 56 år gammel og kjente ikke til Stalin. Nå går disse unge guttene, DNR og russiske styrker med røde t-skjorter, sier hun.

SOVJET: En skulptur av en ukrainsk kvinne med et sovjetisk flagg ble vist fram under en omvisning i Mariupol arrangert av det russiske forsvarsministeriet 18. mai. Foto: AP Photo

Natalia og familien dro til filtreringsleiren i Bezymenne. Det er en liten by ved kysten, cirka 30 kilomenter utenfor Mariupol.

– Vi dro med min svigersønn. Bilen hans hadde verken dører eller vinduer, men den hadde i hvert fall hjul, sier Natalia.

Fire døgn med venting

I leiren sto de i kø sammen med over 1700 andre. Det tok fire dager og fire netter for å komme gjennom systemet. De som ikke hadde noe sted å dra ble i leiren – det var bare ett toalett på stedet.

KØNUMMER: En flyktning fra Mariupol viser fram kønummeret sitt som er skrevet på hånden for å komme gjennom filtreringen i Bezymenne. Foto: Peter Kovalev/TASS/Sipa USA

Hun forklarer hvordan filtreringen foregikk:

– Du går inn i et telt og gir fra deg passet ditt til høyre, og fortsetter til venstre. De tar finger- og håndavtrykk, og tar profilbilder av deg i profil og rett fram. Sønnen min ba meg la være å si noe, men jeg ville spørre om jeg var ettersøkt eller noe. Det var som å være fengsel, sier Natalia.

Etter hun uttrykte dette ble hun raskt ført ut av teltet. En person sjekket passet hennes tok henne til videre avhør. Da fant han ut at hun hadde en sønn i tjenestedyktig alder.

– Det satt tre soldater til høyre, en til venstre og en bak meg. En fyr sa: «Reis deg. Føtter i skulderbredde, for faen». Det kom banneord i hver setning, sier Natalia.

LEIR: Sivile fra Mariupol-området ankommer en midlertidig flyktningeleir i Bezymenn. Foto: Reuters/Alexander Ermochenko

FLYKTET: Innbyggere fra Mariupol venter for å komme seg gjennom registrering i leiren. Foto: Reuters/Alexander Ermochenko

Soldatene spurte henne om hun hadde noen i militæret eller politiet, og om sønnen. De spurte hvorfor hun ikke likte å leve i Sovjetunionen og ikke ville bli nasjonalist.

Uavhengige organisasjoner som «Helping to leave» hjelper ukrainere som ender opp i Russland med juridisk og logistisk bistand for å komme seg videre til EU.

Truet med fengsel for Putin-meme

Organisasjonen beskriver hva russerne betrakter som mistenkelig under filtreringen, og hvordan de tolker det de finner.

– De ser etter hva som helst som kan tolkes som pro-ukrainske synspunkter, og bare fantasien setter grenser for hvordan de sjekker, sier Bogdana Yakovenko, som jobber som frivillig for organisasjonen, til TV 2.

En kvinne som flyktet fra Mariupol i mars er preget av situajonen Foto: Reuters/Alexander Ermochenko

For eksempel vil det å følge ukrainske nyheter på meldingstjenesten Telegram bli ansett å være pro-ukrainsk og anti-russisk. Har man et bilde av et ødelagt sovjetmonument, vil det også tolkes som anti-russisk.

Natalia slettet nesten alt hun hadde lagret på telefonen sin før filtreringen, men hun glemte å kvitte seg med ett meme med Putin og Hviterusslands president Vladimir Lukasjenko. Russerne ble rasende da de så det.

– Jeg forsøkte å forklare at det bare var en spøk. Soldaten svarte at jeg ville få åtte år i fengsel for en slik spøk, sier hun.

Avhørene varte i rundt 40 minutter. Hele tiden måtte Natalia stå med ansiktet mot veggen. Hun var veldig redd. Hun forteller at hun aldri hadde trodd at hun i en alder av 56 ville bli ansett som en trussel mot Russland.

FLYKTET: De som dro fra Mariupol tidlig i krigen fikk opphold i en gammel skolebygning i Bezymenn. Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

Hjelpeorganisasjonen forklarer hvordan russerne bruker psykologisk manipulering og press under avhørene. Det kan være alt fra lange avhør, til trusler og påstand om beviser som ikke stemmer. Målet er å true og forvirre de som avhøres.

Betalte seg gjennom filtrering

«Ilona» er en annen kvinne TV 2 har snakket med. Hun flyktet fra Mariupol 25. april. Hun og ektemannen kjørte bil langs jordene ved kysten for å nå ukrainsk-kontrollert side.

Hun hørte om en måte å slippe unna den bøllete oppførselen til russerne.

– Vi hørte at russerne i Mangush tok imot betaling for å slippe folk gjennom filtreringen, sier hun.

Mangush er en landsby 20 kilometer utenfor Mariupol.

– Vi dro dit og betalte en mann med russisk flagg på uniformen 50 dollar per person og slapp gjennom, sier Illona.

Utover det var det samme praksis i Mangush som Natalia beskriver fra Bezymenne: Man føres inn i et telt hvor det tas fingeravtrykk og bilder, og de får en papirseddel med stempel.

Kjøreseddelen Illona og ektemannen skaffet seg. Foto: Privat

Senere fant Ilona og mannen ut at papirseddelen de hadde fått var verdiløs. De trengte andre dokumenter for bilen.

Alle som skal kjøre ut for å gjøre nødvendige ærend, eller kjøre inn og ut av byer, trenger slike kjøretillatelser. Dokumentene som tillater bruk av bil varer i tre dager, og biler står i kø i en uke for å få tak i dem.

Men i Mariupol er det mulig å kjøpe seg forbi køen ved å donere penger til frivillige som hjelper seperatistene DPR.

Den andre siden

Etter fire døgn i filtreingsleir i Bezymenne var Natalia på vei mot den russiske grensen. Sammen med sin 90 år gamle mor i rullestol måtte de gå over grensen i pøsregn. Hun hadde fått råd om å si at de hadde venner eller slektninger i Russland, og det gjorde hun.

FLYKTET: De som dro fra Mariupol tidlig i krigen fikk opphold i en gammen skolebygning i Bezymenn. Foto: Alexander Ermochenko

De russiske grensevaktene var ikke så grundige som soldatene i filtreringsleiren, men hjelpeorganisasjonen «Helping to Leave» sier til TV 2 at de har bevis for at folk blir tatt til tøffere avhør på russisk side av grensen enn i filtreringsleirene.

Organisasjonen er spesielt opptatt av tilfellene hvor familier blir skilt fra hverandre, og hvor folk har blitt slått helseløse. Det er også tilfeller av folk som forsvinner på grensen.

Mente de bombet seg selv

Natalia fikk hjelp til å organisere reise videre til EU, men først måtte hun innom Moskva. Der fikk hun husly av frivillige russere. Mens hun var der spurte de henne forsiktig om hvem som bombet Mariupol.

– Jeg sa: «Dere bombet oss».

Kvinnen hun bodde oss trodde ikke på henne, og svarte:

– Nei, det stemmer ikke, vår øverstkommanderende (Vladimir Putin, journ. anm.), sier det er de ukrainske militære som bomber, og at de sivile ikke er målet.

– Er du sprø?, spurte jeg kvinnen.

– Vi levde livene våre og plutselig skulle vi starte å bombe oss selv? Jeg spurte henne om en bombe som etterlater et 20 meter bredt og åtte meter dypt krater klarer å gjenkjenne sivile eller ikke.

– En slik bombe traff en kunstskole for barn som lå i nabolaget vårt. De som gjemte seg i bomberommet der ble drept, sier Natalia.

Mens hun var der opplevde hun russere som hjernevasket.

– De er sikre på at vi var i ferd med å angripe dem, og at vi ikke respekterer dem, og at Putin snakker sant, sier hun.

Siden krigen startet har Natalia håpet at hun skulle våkne fra en vond drøm. Isteden våker hun hver dag i Latvia sammen med sin mor. De har ikke noe sted å reise tilbake til.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. KNUST: Natalia fikk denne videoen av leiligheten sin tilsendt av en venninne.

– Farlig å være ukrainsk i Russland

Ifølge den ukrainske ombudsmannen Lyudmila Denysova var det per 21. mai «deportert »1.377.925 ukrainere til Russland. 232.480 av dem er barn. Russiske myndigheter har på samme tidspunkt et noe høyere tall. De rapporterer at 1.426.979 ukrainere er «evakuert», inkludert 238.329 barn.

Ifølge organisasjonen «Helping to Leave» er det farlig for ukrainere å bli værende i Russland.

– Vi ser et økende antall ukrainere som blir arrestert i Russland. De kan for eksempel pågripes på togstasjonen når de prøver å komme seg på et tog, sier Bagdana Yakovenko i organisasjonen.

Ukrainere kan også stanses uten grunn og bli avhørt.

– Vi vet om tilfeller der naboer har varslet politiet om at det er ukrainere i nabolaget og det russiske sikkerhetspolitiet kan ringe eller oppsøke dem når som helst.

– Russisk rulett å reise alene

«Helping to Leave» fikk de første henvendelsene fra ukrainere som hadde blitt tvangssendt til Russland i mars. De fleste av dem er fra Mariupol, men det er også innbyggere fra Kharkiv og Kherson.

Hvis ukrainere ikke har venner eller familie i Russland som kan ta dem imot, kan de være ekstra utsatt.

– Det er farlig å reise alene. Folk prøver til og med å sykle over, men det er som å spille russisk rulett, sier Yakovenko.

De som ikke har noe sted å dra til, ender opp på tog som tar dem til midlertidige mottak. Russerne kaller det evakueringstog, men ingen kan bestemme destinasjonen sin.

I begynnelsen ble de fraktet til den europeiske delen av Russland, men siden mai har folk blitt sendt så langt som til Vladivostok.

Informerer om rettigheter

På destinasjonen huses ukrainerne i ulike leire. Det kan være hospitser, nedlagte institusjoner eller militærforlegninger, og kvaliteten på bostedene er svært varierte. Hjelpeorganisasjoner får tilgang til noen av mottakene, men ikke alle, og vanligvis holder russiske soldater vakthold der.

Ukrainske bankkort virker heller ikke i Russland, så ingen av dem har tilgang til penger. De er ikke nødt til å signere russiske ID-papirer eller motta russisk pass, men det er rapporter om at russerne tilbyr dem penger for en signatur. Desperasjonen kan føre til at de signerer.

«Helping to Leave» forteller historier om ukrainere som blir manipulert, hetset og foret med desinformasjon slik at de blir redde og forvirret. Organisasjonen hevder også at samtidig som ukrainerne blir tilbudt «midlertidig beskyttelse» blir de fratatt passene sine.

Organisasjonen jobber med å spre informasjon om hvilke rettigheter disse menneskene har til å komme seg ut av Russland igjen.

Ved hjelp av frivillige får de fraktet ukrainere over til EU-land med offentlig transport, eller tilbake til Ukraina via EU-territorium.

Dro tilbake

Ilona og ektemannen reiste tilbake til Ukraina på egen hånd. De brukte landeveier og fant veien over grensen. De passerte 36 russiske sjekkpunkter på veien, og hun sier de var bemannet av russere, ukrainske seperatister, tsjetsjenere og dagestanere.

– De spurte oss om Azov. Min mann har skjegg, og de ville vite om han var med i Azov-bataljonen, eller om vi kjente noen som var det, forteller Ilona til TV 2.

På det siste sjekkpunktet måtte de ut av bilen og vente mens bilen ble endevendt.

– Jeg følte meg dritt og var helt utenfor meg selv. Alle som var der hetset oss for å reise til Ukraina og ikke til Russland, sier hun.