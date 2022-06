71-åring drepte kirkegjengere på spleiselag

Mann (71) skjøt og drepte to personer og skadet en tredje ved en kirke i Vestavia Hills i Alabama, ifølge politiet.

Skytingen fant sted ved Saint Stephen's Episcopal Church i forstaden Birmingham torsdag kveld lokal tid.

De to drepte var eldre personer som deltok på et spleiselag i menigheten.

På et tidspunkt dro den 71 år gamle mannen fram et håndvåpen og traff tre personer. De to drepte var en 84 år gammel mann og en 75 år gammel kvinne. I tillegg er en 84 år gammel kvinne på sykehus.

Shane Ware kaller personen som grep inn for en helt. Foto: AFP

Ble overmannet

Den mistenkte ble overmannet av en annen deltaker på arrangementet, skriver politiet i en melding på Facebook.

– Det var kritisk viktig for å redde liv. Personen som overmannet den mistenkte, er en helt, etter mitt skjønn, sier Shane Ware i den lokale politistyrken.

Motivet for drapene er så langt ukjent. 71-åringen skal fra tid til annen ha vært til stede på gudstjenester i kirken.

Rystet

Pastor Kelley Hudlow i det lokale bispedømmet sier til TV-stasjonen WBRC at kirken og lokalsamfunnet er rystet over skyteepisoden.

– Det er sjokkerende. Saint Stephen's er et samfunn bygget på kjærlighet, bønner og godhet, og de kommer til å finne sammen. Folk fra alle trosretninger kommer sammen for å be om helbredelse, sa hun.

USA er blitt rystet av en rekke blodige skyteepisoder den siste tiden, blant annet i Buffalo i New York og Uvalde i Texas.

(©NTB/TV 2)