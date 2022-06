Mané bekreftet klar for Bayern München: – Var den perfekte Klopp-spilleren

Den tyske storklubben bekrefter i sine kanaler at de har sikret seg Liverpools Sadio Mané.

Overgangen fra Merseyside-klubben til Bayern har lenge vært ventet. Senegaleseren ankom München tirsdag for legesjekk, autografskriving og signering av kontrakt.

Flere medier meldte fredag at 30-åringen kom til å bli presentert som Bayern München-spiller innen kort tid. Overgangsguru Fabrizio Romano var først ute med å melde overgangen. Den tyske avisen Blid skriver at avtalen er fullført, og Mané skal ha signert for klubben fram til 2025.

Overgangssummen skal være på 334 millioner kroner, men kan øke til 420 millioner kroner avhengig av diverse klausuler.

– Det er en stor spiller og figur som forlater Liverpool. Han har vært klubbens soleklart beste spiller i sin posisjon på denne siden av 80-tallet, sier Simen Stamsø-Møller, TV 2s fotballekspert.

Liverpool skal tidligere ha avvist to bud fra tyskerne, senest den 8.juni, melder The Athletic.

Stamsø-Møller mener Manés overgang til Bayern ikke svekker Liverpool.

– Jeg ser på styrkeforholdet som mer eller mindre uforandret, altså så jevnt som det får blitt. Både Nunez og spesielt Haaland har forutsetninger for å lykkes, men begge trenger kanskje noen måneder på å vende seg til nytt lag og ny liga.

– Levert mål, energi og glede

Senegaleseren kom fra Southampton til Liverpool i 2016. Mané har spilt 269 kamper og scoret 120 mål for storklubben.

– Han var en slags katalysator for Klopp-fotballen i Liverpool. Da han kom så giret de opp voldsomt. Så har han, med unntak av sesongen 20/21, levert plenty av mål, energi og glede, sier TV 2s ekspert.

Stamsø-Møller mener senegaleseren har vært en av Klopps beste elever.

– I tillegg har han knapt vært skadet, til tross for at han spiller opp mot 70 kamper i løpet av et år. På mange måter har han vært den perfekte spilleren for Liverpool under Klopps ledelse.

– Jeg elsker dere

Før senegaleserens avskjed med Liverpool har han og klubben spilt inn et avskjedsintervju til fansen. Der hyller lynvingen blant annet fansen, mens han også garanterer at han vil returnere til Merseyside i framtiden.

– Uansett hvem du er så vil du alltid savne fansen når du forlater Liverpool. De er de aller beste i verden, og det har jeg alltid sagt, sier Mané, før han forsøker å gjengi noen linjer fra Liverpool-fansens sang om han.

– Jeg har selvsagt kost meg i perioden min i Liverpool. Det å spille på Anfield gir deg noe helt spesielt på grunn av fansen. Så jeg kommer selvsagt til å savne dere, og jeg elsker dere.

– Jeg har fortsatt huset mitt i Liverpool, så jeg kommer garantert tilbake. Jeg hadde likt å komme tilbake for å hilse på alle, og for å se Liverpool spille. Jeg kommer alltid til å være Liverpools største fan – etter supporterne, sier Mané i intervjuet med LFCTV.

Bayerns tredje signering

– Liverpool bestemte seg for å akseptere Bayerns endelige bud på Sadio Mané da han ba om å forlate klubben på en respektfull måte, skrev overgangsguru Fabrizio Romano på Twitter fredag.

Senegaleseren har tidligere spilt for Red Bull Salzburg og franske Metz.

Mané blir Bayerns tredje signering i overgangsvinduet, etter at Ajax-duoen Ryan Gravenberch og Noussair Mazrouai ble klar for klubben i forrige uke.

Liverpool har på sin side signert Darwin Núñez (22) fra Benfica og Fábio Carvalho fra Fulham denne sommeren.

– Nå som Liverpool både har Luis Diaz og Diogo Jota, som begge er best ute til venstre, er det ingen krise å miste Mané. Men han kommer uansett til å bli savnet, sier Stamsø-Møller.

Mané har løftet seks trofeer i løpet av sin tid i Liverpool: Premier League, Champions League. FA-cupen, Carabao Cup, UEFA Super Cup og FIFA Club World Cup, melder The Athletic.