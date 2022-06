Uventet hendelse før rød løper: – Jeg ble bitt

Fredag kveld samlet flere artister og kjendiser seg på Rådhusplassen for å se VG-lista for aller første gang etter koronapandemien.

Musikk, konkurranser og god stemning er det publikum kan forvente seg denne våte junikvelden.

På scenen i kveld står blant annet flere maskerte menn - nemlig Ballinciaga, Beathoven, Subwoolfer, Alan Walker og El Papi. I tillegg skal TIX, Julie Bergan, Emma Steinbakken, Kamelen, Benson Boone, Arif, Undergrunn og en rekke andre musikere opptre.

Ble bitt før rød løper

Amerikaneren Benson Boone (19) sier til God kveld Norge at han så langt elsker Norge. Han forteller blant annet at han har vært på toppen av Holmenkollen og sett på utsikten.

– Utsikten der - det er det mest nydelige jeg har sett noensinne, sier artisten.

I tillegg kan han røpe at det er hans aller første røde løper - og at noe uventet skjedde før dagens begivenhet.

– Jeg ble faktisk bitt av en edderkopp da jeg var i Spania for noen dager siden, så jeg har et lite edderkoppbitt her i ansiktet, sier han og peker på kinnet sitt.

EDDERKOPPBITT: Benson Boone viser frem edderkoppbittet. Foto: God kveld Norge

Amerikaneren forteller at det heldigvis var et harmløst bitt, og at det går fint med ham.

Videre forteller han at det står helt greit til på kjærlighetsfronten. Da God kveld Norges reporter spør om han kunne ha datet en fan, svarer han dette:

– Jeg kunne aldri datet en fan. Om en fan skulle datet meg, tror jeg at de hadde datet meg som sangeren Benson Boone - og ikke den jeg egentlig er, sier 19-åringen.

– Jeg har brutt regler før

Kamelen (29) var også til stede på rød løper.

– Jeg er absolutt ikke nervøs. Det eneste er at det regner - og da kan det bli glatt på scenen. Jeg har jo ikke lyst til å tryne på TV, det er min største bekymring i dag, sier Kamelen, hvis egentlige navn er Marcus Mosele.

29-åringen forteller at han egentlig hadde tenkt å stagedive på kveldens konsert, men fikk et nei fra de som er ansvarlige for sikkerheten.

– Men jeg har brutt regler før, så vi får se, sier artisten og ler.

Kamelen er aktuell med en ny dokumentarfilm som kommer til høsten. Denne takket NRK nei til å vise, ettersom de mente den «var for drøy».

– Det tenker jeg NRK kommer til å angre på, for jeg tror den blir ganske fin til slutt. Den er ikke så kontroversiell i sin helhet, men litt kontroversiell er den jo, sier han til God kveld Norge.

Han forteller også at advokaten har satt en stopper for noe av innholdet i dokumentaren.

IKKE NERVØS: Kamelen sier han ikke kjenner på nervøsitet før kveldens konsert.

– Jeg har ikke bedt dem om å fjerne noe fra filmen, men advokaten min har gjort det. Selvfølgelig er det noen scener som er veldig personlige og sterke, men jeg synes ikke det er det verste, da. Det verste som kommer er den ene gangen jeg var skikkelig dritings, det er faktisk ikke gøy i det hele tatt, sier Kamelen med et smil om munnen.

Videre forteller han at han tror folk kommer til å få et nytt syn på han.

– Jeg er jo faktisk bare en snill gutt, som er veldig impulsiv. Og det er egentlig mitt største problem, avslutter han, mens han legger til at målet hans ikke er å få absolutt alle til å akseptere han.

Saken oppdateres fortløpende.