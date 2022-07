Frykter kvikkleireskred – vil ta barna ut av skolen

Nederst i et kvikkleireflak i Fetsund på Romerike skal omfattende anleggsarbeider starte om drøye to år. På flaket ligger to skoler, en barnehage og en rekke bolighus.

– Hvis man har tenkt å utløse et kvikkleireskred, så er det lurt å begynne å grave i bunnen av det området, og det er akkurat det de har tenkt å gjøre her.

Det sier ingeniør Inge Husvik Ulekleiv.

Han er en av mange i tettstedet Fetsund på Romerike som kjenner på frykten etter at Lillestrøm kommune vedtok bygging av en ny, firefelts bro over Glomma.

Den gamle broa er ikke dimensjonert for trafikkmengden som går gjennom tettstedet i dag, og det har vært køproblemer i årevis.

KJENNER FRYKT: Inge Husvik Ulekleiv er ingeniør og kjenner på frykten etter at Lillestrøm kommune vedtok bygging av en ny, firefelts bro over Glomma. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Den komplette katastrofe

Men, i østenden av den planlagte broa, ligger det et kvikkleireflak som er merket rødt på Statens Vegvesen sine kart. I dette området ligger et boligfelt, to skoler og en barnehage.

– Konsekvensene av et skred ville være enorme. Om et skred skulle gå på dagtid, ville det ramme 1200 elever på skolene, barnehagen og bolighusene. Det ville være en komplett katastrofe, sier Ulekleiv.

Ingeniøren har barn på en skole som ligger et par hundre meter fra der de planlagte anleggsarbeidene skal foregå.

Det er godt kjent at grunnen i dette området er ustabil. Den pensjoneret vegingeniøren Arne Stenerud forteller at det tidligere har gått flere mindre skred her, og at da barneskolen Riddersand ble bygget, måtte kjelleren fylles med sand for å stabilisere bygningen.

Senest 7. juni ble det avholdt et informasjonsmøte om broprosjektet i kommunehuset i Fetsund. Da beskrev flere av innbyggerne sine skremmende erfaringer.

– Vedtaket står fast

– Mange er svært bekymret. De forteller jo om at når det blir gjort arbeider her, så står husene og rister. Da de laget en gangvei her borte, så gynget husene i nærheten, forteller ingeniøren Ulekleiv.

Ordføreren i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap), forsikrer om at å bo i dette området er og skal være trygt.

FOR TIDLIG: Ordfører Jørgen Vik (Ap) mener det er for tidlig å konkludere med at det er risikabelt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Får noen år siden bygget vi en idrettshall i dette området. Det står jo hus der, og det står en bro der i dag. Å konkludere med risiko nå er altfor tidlig. Det er klart, det er ingen som gjør noe som er farlig, sier Vik.

På oppdrag fra Statens vegvesen tar nå Multiconsult prøver av grunnen for å få mer kunnskap om risikoen ved broprosjektet.

– Dette er det heldigvis fagfolk som gjør. De vil da komme tilbake med det de har funnet og hvordan dette skal gjøre på en riktig måte. For vedtaket står fast, sier ordfører Jørgen Vik.

Kan bli dyrere enn det dyre alternativet

Valget av broløsning for Fetsund har vært en årelang og bitter stridd. Før Fet kommune ble slått sammen med Lillestrøm, vedtok kommunestyret der å bygge en bro lenger oppe i elva, utenfor kvikkleireområdet. Dette alternativet ville imidlertid blitt om lag 1,5 milliarder kroner dyrere.

Hvor dyrt det nye alternativet vil bli, er imidlertid usikkert. For kostnadene til sikring mot skred vil nemlig komme i tillegg til det som nå er budsjettert.

– Vi vet jo ikke om dette alternativet egentlig vil bli billigere. Det vi vet nå er at det er betydelig kvikkleire i området. Så dette kan bli kostbart, sier Fremskrittspartiets kommunestyrerepresentant Ronny Røste.

Tar barna ut av skolen

Heller ikke ordføreren vet hva broprosjektet vil komme til å koste.

– Aner ikke. De undersøker jo dette nå. Vi har ikke fått resultatene ennå, så det blir bare spekulasjoner.

Ingeniøren Inge Husvik Ulekleiv er tvert i mot sikker på hva han vil gjøre om prosjektet blir realisert.

– Jeg har en sønn på skolen her nå, og to til som skal begynne her. Jeg har unger på denne skolen de neste åtte årene. Men om de begynner å slå påler ned i kvikkleiren der nede, så kommer de ikke til å gå på denne skolen. Da flytter jeg dem til en annen skole. Den risikoen er jeg ikke villig til å ta, sier Ulekleiv.

Et kvikkleireskred i gikk i Gjerdrum, også det på Romerike, i romjula 2020. Ti personer mistet livet.