Ras i Bjørnafjorden

Det har gått et ras over Hatvikvegen i Bjørnafjorden i Vestland, skriver brannvesenet på Twitter.

Raset har gått over Hatvikvegen på fylkesvei 552 i Bjørnafjorden i Midthordland.

110-vest sentralen meldte først til NRK at det hadde gått et «større» skred. Klokken 15.05 oppdaterer brannvesenet at raset er mindre enn først antatt.

– Skredet er veldig mye mindre enn først antatt. Det er ingen mistanke om at noen er tatt av skredet. Politiet er og på stedet, sier Tor Fanebust i brannvesenet til TV 2.

Fanebust forteller at raset har gått ikke langt unna ferjekaien i Bjørnafjorden.

Første melding om raset kom klokken 14.40.