Nye regler for nødpass

Politiet åpner opp for at barn og ledsagere kan få nødpass.

Barn under 18 år, som skal delta på arrangementer i utlandet, som korpsturer og idrettsarrangementer, kan søke nødpass, skriver Politidirektoratet i en pressemelding fredag.

– Det gjelder også voksne som skal ledsage barna, sier Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Man kan tidligst søke sju dager før planlagt reise.



Politidirektoratet varsler at det kommer flere justeringer tidlig neste uke, som åpner opp for at enda flere kan søke nødpass.

– Vi ber om forståelse for at det kan bli lange køer enkelte steder. De som jobber på pass og ID-kontorene vil gjøre så godt de kan for å legge til rette, men vi oppfordrer folk til å være tålmodige, sier Vandvik.



Strengere regler for hvem som kan søke om nødpass trådte i kraft 30. mai.