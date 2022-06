Real Madrid-stjerne hånet hevngjerrig Salah

Mohamed Salahs uttalelser ble brukt som motivasjon for Real Madrid-spillerne.

Real Madrids Rodrygo Goes (21) avslører at han og lagkamerater hånet Liverpool-spiss Mohamed Salah (30) før og etter Champions League-finalen i mai.

Den unge brasilianeren og Luka Modric (36) reagerte på en uttalelse Salah kom med i forkant av finalen, forteller 21-åringen i et intervju med podkasten Podpah. Uttalelsen er gjengitt av Goal og Daily Mail.

Salah hadde sagt til BT Sport at han ønsket å hevne seg på Real Madrid i finalen, ettersom han ble skadet i første omgang mellom de to lagene under finalen i 2018. Real Madrid vant 3-1, noe Salah ikke ville skulle skje i år igjen.

Dette sa Modric

Rodrygo avslører at de brukte uttalelsen som ekstra motivasjon før kampen.

– Når en fyr provoserer deg, vil du noen ganger bare vinne slik at du kan gjøre narr av dem, sier 21-åringen i intervjuet med Podpah.

– På trening pleide vi å si «kom igjen Salah, kom igjen Salah». I hodet vårt var det allerede «vi må vinne for å gjøre narr av Salah».

Real Madrid vant 1-0 over Liverpool i årets finale på Stade de France, og etter kampen kom Modric med et stikk til Liverpool-spissen.

– Etter finalen passerte vi Liverpool-spillerne i spillertunnelen. Salah var litt trist, og Modric sa «prøv igjen neste gang», sier Rodrygo.

JUBLET: Real Madrids Luka Modric og Rodrygo kunne løfte hendene til værs etter 1-0 seieren over Liverpool i årets Champions League-finale. Foto: KAI PFAFFENBACH

Ønsket spansk motstander

Salah hadde uttalt før kampen at han foretrakk å møte Real Madrid fremfor Manchester City i finalen.

– Jeg må være ærlig. City er et veldig tøft lag, vi har spilt mot dem et par ganger denne sesongen, men spør du meg personlig foretrekker jeg Madrid, sa Salah til BT Sport.

– Fordi vi har tapt en finale mot de før, vil jeg spille mot dem og forhåpentligvis vinne mot dem.