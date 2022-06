Slår alarm om barn og unge i idretten: – Svært bekymringsfullt

Leggbeskytterne rettes til, skoene knytes og den røde drakten tas på.

Deniz Skaaraas Cetin (12) gjør seg klar til oppvarming, før han og laget skal spille hjemmekamp på Haugerud kunstgressbane i Oslo.

– Det er den beste sporten i verden. Alt er gøy. Trene, spille kamp, se på TV, sier han.

Deniz har spilt siden han var fire år, og drømmer en dag om å bli proff som «Messi».

– Han er venstrefot, akkurat sånn som meg.

Deniz er like motivert, selv om flere av vennene har sluttet på laget den siste tiden.

– Jeg synes det er veldig dårlig. Jeg trodde at fotball betydde mye for dem, og jeg tror de kunne blitt veldig gode.

Både lagleder og daglig leder i Haugerud Idrettsforening er tydelig bekymret. De mener nemlig at det ikke har stått på viljen til flere av spillerne.

HÅPER: Deniz Skaaraas Cetin trener så ofte han kan, i håp om at han en dag kan spille profesjonell fotball. Foto: Per Haugen / TV 2

Mener én ting avslører

Haugerud IF arrangerer 13 ulike idretter i hjertet av Groruddalen. Den siste tiden har klubben merket en urovekkende tendens.

– Barna er det første signalet. Det er ofte spillere som er superivrige i idretten, men som når regningen detter ned i postkassen hjemme, plutselig ikke møter opp på trening, forteller daglig leder Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez.

Når han møter barna i nærmiljøet senere, sier de at det ikke er så gøy å være med lenger, eller at de skal prioritere skole.

– Dette hører vi spesielt i tidene hvor faktura sendes ut. Da er det jo enkelt å tenke seg hvorfor, sier Delgado-Rodriguez.

Bak han begynner 11- og 12-åringene og varme opp før kampen.

BEKYMRET: Daglig leder Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez er bekymret for at flere foreldre enn før sliter med å betale for at barn skal delta i idretten. Foto: Per Haugen / TV 2

Utbredt problem

TV 2 har sendt ut en spørreundersøkelse til alle idrettslagene i hovedstaden, som ble distribuert av Oslo idrettskrets.

70 idrettslag har deltatt, og funnene viser en urovekkende utvikling:

Nesten halvparten av idrettslagene opplever at foreldre har større utfordringer med å betale for at barna skal delta i idretten, sammenlignet med før pandemien. Dette til tross for at åtte av ti lag rapporterer om at avgiftene har stått på stedet hvil de siste to årene. Over halvparten mener situasjonen har blitt forverret det siste halvåret, med den kraftige prisøkningen i samfunnet.

Haugerud idrettsforening er ikke alene om å være bekymret for økonomien.

– Når utgiftene til mat, strøm, transport og renter spiser opp familiens inntekter, vil stadig flere foresatte finne det umulig å la barn og unge delta på idretts- og fritidsaktiviteter, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets.

BARNA: Magne Brekke er alvorlig bekymret for hvordan foresattes trangere økonomi rammer idrettsklubbene og tilbudet til barna. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Kartleggingen viser også at utviklingen har fått konsekvenser. Én av fire idrettslag opplever at barn eller ungdom har sluttet på grunn av foreldrenes betalingsvansker det siste året.

Norges idrettshøgskole er bekymret for at kostnadsøkningen i samfunnet kan få konsekvenser for barne- og ungdomsidretten landet rundt.

– Dette kan være en trend i resten av landet også, så det er grunn til å se på, sier Dagfrid Forberg, leder breddeidrett, organisasjon og utvikling.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet.

Idretten som forebygger

– Gutter, gjør dere klare! Begynn med pasninger, så dere ikke bare står i ro, sier trener Granit Dautaj.

Han roper på en som somler med å komme seg ut på banen, og gir en streng beskjed til en annen som har glemt å få på seg fotballskoene.

I tillegg til at idretten gir samhold og aktivitet, stilles det også klare krav til guttene.

– Jeg elsker guttene som om de var mine egne. Hadde de ikke hatt idretten å vokse opp med, hva skulle de drevet med da? sier Dautaj.

OPPVARMET: Trener Granit Dautaj forteller at det er mange foreldre som ber han om hjelp til å klare regningen. De får alltid ja. Foto: Per Haugen / TV 2

Den daglige lederen mener idrett og aktivitet er et av de sterkeste midlene samfunnet har for integrering, samhold og kriminalitetsforebygging.

– Det er mange onde krefter som kan tiltrekke seg barn og unge, og vi jobber med å forhindre at de skal havne i feil miljø hver dag, sier Delgado-Rodriguez.

For å beholde barna i idretten, strekker klubben seg langt. De tar alltid regningen der foreldrene ikke kan, for å hindre at barn faller fra.

– Sport er helt avgjørende for barn og ungdom, så dette er veldig bekymringsfullt. Dersom utviklingen fortsetter vil ikke idrettslaget vårt ha økonomi til å kunne opprettholde tilbudet som barn og unge så sårt trenger, sier Delgado-Rodriguez.

TAKTIKK: Etter guttene er ferdig oppvarmet, snakkes det taktikk. Foto: Per Haugen / TV 2

– Hadde vært lei meg hele tiden

Nesten halvparten av idrettslagene i Oslo opplever at foresatte er mer avhengig av rabattert eller gratis deltakelse for at barna skal få fortsette, sammenlignet med før pandemien, viser kartleggingen.

Totalt anslår Oslo idrettskrets at cirka 10.000 medlemmer ikke har betalt sine medlems- og treningsavgifter i år.

Deniz begynner å løpe på stedet hvil, skulder til skulder med lagkameratene.

– Når jeg sier «gå», så løper dere alt dere kan, sier Dautaj.

For Deniz er det utenkelig å ikke skulle få lov til å spille mer.

– Da hadde jeg vært lei meg hele tiden, fordi fotball betyr så mye for meg, sier han.

Han løper ut på banen, til posisjonen som spiss, rett før dommeren blåser i fløyta.

– Kom igjen, Haugerud!

SPENT: Treneren følger spent med fra sidelinjen. – Jeg håper de fortjener drakta i dag. Foto: Per Haugen / TV 2

Mener problemene er akutt

Oslo idrettskrets mener de fleste idrettslag i Oslo strekker seg svært langt for å la barn og unge delta selv om regningene aldri blir betalt.

– Men når idrettslag melder om at mer enn halvparten av medlemmene ikke kan betale går ikke økonomien opp. Det svekker idrettslagets tilbud og er ødeleggende for dets evne til å fylle den samfunnsrollen man så gjerne vil ha, sier Magne Brekke.

KAMP: En eldre gutt ser på, mens Haugerud møter Kjelsås på hjemmebane. Foto: Per Haugen / TV 2

Han mener det er tydelig skille mellom øst og vest i hovedstaden, og at samfunnsutviklingen fører til at forskjellene bare øker.

– Idrettslag i nabolag der majoriteten kan sies å tilhøre øvre middelklasse klarer seg naturlig nok greit, men forskjeller mellom fattig og rik finner vi over hele byen. Utfordringene i deler av byen med særlige levekårsutfordringer synes akutt, sier Brekke.

Han utfordrer derfor stat og kommune til å få på plass økonomisk løsninger som kan sikre en trygg og meningsfull fritid for titusener av barn og unge.

– Det trengs et seriøst økonomisk løft for idrettslag flest, men særlig målrettet støtte til idrettslag der levekårsutfordringene er størst og foreldrebetaling knapt eksisterer, sier Brekke.

Lover prioritering

– Det er fryktelig bekymringsfullt, og akkurat det vi må motvirke. Det bidrar til at barn blir fratatt muligheten til å være en del av et fellesskap og gjøre det de er glad i, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Også han frykter konsekvensene.

– Det kan være starten på at barna faller utenfor i andre sammenhenger. Dette må både kommunene jobbe for å motvirke og vi som stat, og idrettslag må se det ansvaret de har. Det er flere aktiviteter som er unødig dyre, sier Støre.

ALVOR: At barn ikke kan delta i idrett fordi foreldre ikke har råd, sier Støre at han tar på største alvor. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener regjeringen har gjort mye for å bistå idretten.

– Vi har innført full momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner, som gir lagene mulighet til å ha lavere kontingent. Vi har også innført ordningen med kontingentkassa, som kan brukes når kostnaden er for høy for foreldre, sier Kjersti Toppe (Sp).

Hun innrømmer at det vil kreves mer, og lover større fokus fremover.

– Det er et statsbudsjett til høsten. Jeg kan ikke røpe hva som kommer, men jeg vil signalisere at å redusere forskjeller og sikre aktivitet for alle er et viktig område for regjeringen.

ALLE SKAL MED: I stedet for å utvikle Hauger IF på sportslige nivå, så bruker klubben heller pengene på at alle får mulighet være med. Foto: Per Haugen / TV 2

– En utopi

Ute på banen, jager ivrige fotballsko etter ballen. De utvaskede draktene, er endelig byttet ut med flunkende nye, som flagrer i vinden.

– De vokser så raskt og har blitt så store, så de er veldig glade for det, sier trener Granit Dautaj.

Både han og daglig leder opplever at det er et utstyrspress.

– I fotballen er det veldig synlig. Vi møter bemidlede klubber der barn og unge stiller med likt treningstøy og utstyr. Hos oss er det en utopi, sier Delgado-Rodriguez.

I tillegg til den årlige medlems- og treningsavgiften på 2200 kroner, anslår han at en utstyrspakke fort kommer på mellom 1000 og 1500 kroner per spiller.

– Det er i hvert fall ikke noe vi kan ta oss råd til, så derfor har vi heller ikke krav om at barna må ha klubbtøy for å spille fotball, sier han.

MOTIVASJON: I blant kreves det er liten pepptalk på sidelinjen, forteller trener Granit Dautaj. Foto: Per Haugen / TV 2

«Neste gang»

Det blåses til pause, og guttene tar seg over sidelinjen med hengende hoder. Haugerud ligger under med fem mål.

Selv om han har fått litt kjeft av treneren under kampen, har ikke Deniz mistet motivasjonen.

– Det er viktig å være positiv og snill mot vennene, så de ikke blir nedtrykt. Etter en feilpasning må man si: «neste gang klarer du det!» Da gjør de det bedre neste gang, sier han.

ANGREP: Deniz fører ballen opp mot motstanderens mål. Foto: Per Haugen / TV 2

Det er siste kampen før sommeren, og barnas ni uker lange sommerferie står for tur.

– Det er mange av barna som skal være hjemme, så derfor fortsetter vi med treningstilbudet gjennom sommeren, sier Dautaj.