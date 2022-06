– Immuniteten etter vaksinasjon er svekket

I forrige uke er det så langt rapportert om 130 pasienter som ble lagt inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak.

Dermed er det tredje uken på rad at antall pasienter som legges inn på grunn av covid-19 øker.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det for uke 23 så langt rapportert om 130 nye pasienter i denne gruppen. I uke 22 ble det rapportert om 98 nye pasienter, mot 78 i uke 21.

– Vi ser nå en økning av epidemien. Flere blir smittet. Og når flere blir smittet, blir det også noen flere innleggelser, sier overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.

Svekket immunitet og ny omikronvariant

Han sier at økningen skyldes dels at immunitet etter vaksinasjon og infeksjon svekkes over tid og dels av BA.5-varianten (en undergruppe av omikron) gjør seg mer gjeldende ved at den omgår immunitet bedre.

– Vi regner ikke med en så stor bølge som i vinter da 3-4 millioner ble smittet og over 500 ble lagt inn i sykehus hver uke, sier Aavitsland.

Tallene bekymrer landets ledende vaksineforskere.

– Spesielt de med høy risiko for sykdom må være forsiktige, og det er viktig at de som er syke holder seg hjemme slik at de ikke sprer sykdom, sier virusforsker Rebecca Cox ved Haukeland Universitetssjukehus og UiB.

Hun sier at det er normalt med mindre smitte om sommeren, og at økningen nå gir et forvarsel om hva som kommer.

– Viruset er uforutsigbart, og jeg tror også at det er sannsynlig at det kommer en ny bølge, sier Rebecca Cox.

På immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo sier seniorforsker Gunnveig Grødeland at vi fortsatt er inne i en normalsituasjon, selv med de nye tallene.

Forsker innen vaksineutvikling og immunologi, Gunnveig Grødeland, mener økt smitte nå også kan være positivt. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Det er likevel noe mer smitte ute blant folk nå enn jeg hadde regnet med, sier Grødeland.

Også positivt med smitte

Hun påpeker også at de voksende smittetallene ikke nødvendigvis er negative.

– Jeg regner det fortsatt som sannsynlig at vi får en bølge til høsten. Sånn sett er det ikke så dumt med litt smitte nå, for det gir et enda bedre grunnlag for den varianten som måtte komme til høsten, sier Grødeland.