Noen synes det er greit å skli inn i mengden når de kjøper bil. Og noen tenker helt annerledes.

Jan Roar Heggelund (57) fra Slemmestad er definitivt i siste kategori. Han er en bilentusiast utenom det vanlige. Utenom det vanlige er også bilen hans!

Jan Roar har nemlig gått for noe av det særeste som har kommet fra amerikansk bilindustri de siste tiårene. En Chevrolet SSR pickup.

– Jeg har hatt mange rare biler og dette blir nok bare verre med årene. Ingen aner nok helt hvor mange biler jeg hatt, inkludert meg selv, sier Jan Roar når vi møter ham og bilen.

Interiøret er noe for seg selv det også, ikke akkurat helt som vi forventer å finne i en pickup.

Skikkelig tapsprosjekt

Jan Roar driver dekkverksted og er lidenskapelig opptatt av alt som ruller på fire hjul. SSR var alt annet enn en suksess for Chevrolet. Men det ser ikke Jan Roar til å bry seg nevneverdig om:

– Her bestemte Chevrolet seg for å gjøre noe ingen andre hadde gjort før dem, Og de kan vi jo si at de klarte. Men det ble et skikkelig tapsprosjekt. Bare 21.000 biler ble bygget fra 2003 til 2006, forteller Jan Roar.

SSR fyller (minst) tre behov

De praktiske bruksegenskapene var kanskje ikke øverst på prioriteringslisten. Men Jan Roar har en annen bil som kan brukes når det er viktig.

Ikke den eneste...

Det hadde nok også noe med prisen å gjøre. Dette var nemlig en dyr bil da den var ny, du fikk mye større og bedre utstyrte pickuper for samme prisen.

Under panseret er det naturligvis en V8-er, på ikke ubeskjedne 5,3 liter.

Og dette er ikke den eneste spesielle bilen Jan Roar eier. Det kan du se mer av i videoen øverst i denne artikkelen.

