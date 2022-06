Tror mange kan få en vekker på ferie i sommer

Det har allerede begynt. Kjøret i sosiale medier hvor «alle» skal vise hvor fantastisk det er å endelig komme til Syden igjen etter to år med pandemi.

Og verre skal det bli, reiseselskapene varslet nemlig allerede tidlig i år at det begynte å fylle seg opp i sommerferien.

Da samfunnet åpnet opp igjen etter pandemien ble begrepet «livsmatthet» tatt i bruk for å forklare hvorfor mange likevel ikke følte begeistring og driv, til tross for at man begynte å se en ende på pandemien.

Spørsmålet er da om mange kjenner på dette også før ferien, eller om de rett og slett gleder seg så mye at de risikerer å bli skuffet? Sosialantropolog ved OsloMet, Thorgeir Kolshus, mener faktisk at det å glede seg til ferie er tegn på veldig gode nyheter.

– Er det noe pandemiårene bød på, var det skuffelser og tilbakeslag, slik at vi nesten ikke lenger orket å håpe. Det er der livsmattheten slo inn. Det å glede seg til noe som så faktisk skjer, er kanskje det klareste tegnet på at vi også har en mental normalisering.

– MENTAL NORMALISERING: Sosialantropolog og førsteamanuensis ved Oslo Met, Thorgeir Kolshus. Foto: Torstein Wold / TV 2

Han mener derfor at du, uansett hva du gleder deg til i sommer, virkelig bør nyte at du har muligheten til det.

– Når savnet er stort, vil så å si alltid den umiddelbare opplevelsen av endelig å fylle det være fantastisk – varmen, luktene, sanden mellom tærne. Følelsen fra disse første øyeblikkene skal vi nyte i fulle drag og forsøke å gjemme på til senere.

Samtidig mener Kolshus at det er lurt å passe litt ekstra på.

– Etter at den første sanserusen har lagt seg, er det nok lurt å tone ned forventningene til hvor mye vi skal få oppleve. Det å tenke at vi de siste to årene har gått glipp av mye som vi nå skal ta igjen, er ikke nødvendigvis et godt utgangspunkt for en vellykket ferie.

– Ikke den virkningen vi håpet

Sosialantropologen tror likevel at en del fortsatt kan kjenne på den litt tomme følelsen fra pandemien.

– Det kan også tenkes at noe av nummenheten og livsmattheten fra koronatiden fortsatt sitter i, slik at de store opplevelsene ikke har den virkningen vi hadde håpet på.

Han har derfor følgende råd til alle som helst ikke vil bli skuffet:

– Å glede seg til de små tingene, de gode øyeblikkene, å nyte følelsen akkurat her og nå, vil nok gi et bedre grunnlag både for å verdsette det mer spektakulære og for at ferien som helhet møter forventningene.

Da regjeringen lettet på flere av koronatiltakene i februar i år, skrev psykolog Benjamin Silseth at «dette kommer til å bli vanskelig for flere av oss».

Han pekte blant annet på at man ved å gå tilbake til «normalen» kan risikere å bli overveldet av alle muligheter, og at ting som tidligere ga mye glede kan være mer slitsomt enn forventet.

Fortsatt tror psykologen at noen kan kjenne på dette.

– Jeg tror mange kan kjenne på mye av det samme som etter pandemien, sier han og er samtidig enig med Kolshus i at det nå er tid for å glede seg, men kanskje uten å glorifisere ferien helt.

– Man skal ha lov til å ha de høye forventningene og glede seg over sommerferien, men det er fint å ha i bakhodet at det ikke alltid lever opp til forventningene. Jeg tror kanskje vi har glemt litt hvor stressende det er å reise.

BER FOLK FORBEREDE SEG: Psykolog Benjamin Silseth. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Større påkjenning enn tidligere

Psykologen trekker inn et aktuelt moment som kan ødelegge ferien for noen.

– Vi er ikke vant til å reise så mye, og i tillegg er det allerede varslet reisekaos i sommer. Jeg tror mange kan oppleve det å reise som stressende fordi vi ikke er vant til det, slik at det blir en større påkjenning enn tidligere.

Derfor mener han mange kan ha godt av å tenke seg litt om før de reiser på tur, og legge til rette for at ting faktisk blir så bra som man håper.

– Det er lurt å ha i bakhodet at man legger inn litt ekstra tid hvis man stresser mye, eller et ekstra pausestopp underveis i ferien. Og så bør man kanskje ikke legge opp til den mest stressende ferien.

Silseth tror også at vi i år vil merke de sosiale forskjellene mer enn på lenge.

– Jeg tror dette med reising kan bli noe negativt i sommer, i form av at ikke alle har mulighet til det. Det sosioøkonomiske skillet da folk holdt seg hjemme var mindre, men nå kommer forskjellene til syne igjen.

– Nå kan dette skillet bli tydeligere fordi vi har glemt litt at det eksisterte så tydelig. Det kan muligens treffe oss dobbelt opp igjen.

