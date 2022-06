Putin-tale utsatt etter hackerangrep

Russlands president Vladimir Putin skal ifølge russiske medier fredag holde en «svært viktig og interessant tale».

Talen skal holdes under St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum (SPIØF). Normalt deltar en rekke utenlandske politikere og næringslivsledere her, men i år vil det bli langt færre.

Ifølge russiske Gazeta er talen utsatt fra klokken 13.00 til 14.00 (norsk tid), på grunn av massive DDOS-angrep.

Hackerangrepene er rettet mot SPIØFs systemer, ifølge Gazeta.

Talen kan følges direkte her i TV 2.

«Siden i går har massive DDOS-angrep blitt rettet mot akkrediteringssystemet til SPIØF, sier Putins pressesekretær ifølge avisen.

En talsmann for Kreml har uttalt at Putins tale vil være «ekstremt viktig» og ta for seg temaer som virkningen av sanksjonene mot Russland, økende energipriser og den globale matkrisen.