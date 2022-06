Trodde hun kjøpte samme sjampo – så sammenlignet hun innholdet

TV 2 HJELPER DEG: Lene trodde hun kjøpte helt identisk sjampo og balsam fra nettbutikkene Lyko og Blivakker, så ble hun usikker. – Jeg ønsker jo ikke å betale for et falskt produkt.

– Det fremsto som nøyaktig samme produkt på nettsidene, forteller en forvirret Lene Monique Olaussen fra Mandal.

– Føles ikke like

Hun har i flere år sverget til det populære merket Bed Head, som hun vanligvis har bestilt fra nettbutikken Blivakker.no. Denne gangen valgte hun å kjøpe hårproduktene fra konkurrenten Lyko.no.

IKKE LIKE: Det er tydelig fargeforskjell mellom de to sjampoene Lene kjøpte. Foto: Privat

– Men da jeg åpnet den nye sjampoen, ble jeg overrasket. Innholdet har ulik farge, og det lukter og ser helt annerledes ut enn den flasken jeg hadde fra før. Når jeg vasker håret med dem, føles de heller ikke like.

SAMME BALSAM? Døm selv.... Foto: Privat

– Jeg har ganske tykt hår, og den fra Blivakker må jeg vaske håret to ganger med for å få det til å skumme skikkelig. Sjampoen fra Lyko begynte å skumme med en gang, forteller Lene.

Falske produkter?

Hun har også bestilt Bed Head-balsam fra begge nettbutikkene. Heller ikke disse produktene er like.

– Jeg ønsker jo ikke å betale for et falskt produkt, men jeg vet ikke hvilke av dem som eventuelt er falske. Hvordan kan jeg finne ut det? undrer Lene.

– Ikke kjemisk like

Etter å ha studert flaskene i detalj, oppdaget Lene noen små ulikheter i innholdsfortegnelsen på baksiden. TV 2 hjelper deg ber kjemiker Alexander H. Sandtorv om å ta en titt på produktene.

IKKE OVERRASKET: Kjemiker Alexander H. Sandtorv ser flere ulikheter i innholdet. Foto: Eirik W. Breistein

– Det jeg ser, er at de to sjampoene ikke er kjemisk like. De inneholder mange av de samme ingrediensene, men de forekommer i ulik rekkefølge i de to produktene, som markerer at de er tilsatt i ulike mengder. Jeg finner også ingredienser som finnes i den ene versjonen, og ikke den andre. Disse ingrediensene kan peke mot hva som har skjedd her.

– At fargene er ulike, er jeg ikke overrasket over – fargestoffene er også i forskjellig rekkefølge. Det betyr at pigmentblandingen i produktene ikke er identiske – og da får vi ulike farger, forklarer Sandtorv.

Produsent: – Tror ikke det er forfalsket

TV 2 hjelper deg tar kontakt med både Blivakker og Lyko, både på telefon og per mail. På spørsmål om hvorfor sjampoene kan ha ulikt innhold, og hvordan selskapene stiller seg til reaksjonen fra kundene, er svaret kortfattet: verken Blivakker eller Lyko vil kommentere saken.

Selskapene sender TV 2 hjelper deg videre til HeadBrands, den nordiske distributøren av Bed Head-produkter, og ønsker at de skal uttale seg om saken.

HeadBrands på sin side, sender vår henvendelse videre til TIGI, den amerikanske produsenten av Bed Head – som etter hvert svarer på mail.

– Etter å ha studert bildene, tror vi ikke at dette er et forfalsket produkt. Men for å kunne gi en fullstendig vurdering og bekrefte dette, må vi motta det faktiske produktet, understreker selskapet.

Hadde forventet samme farge

TIGI forklarer at de gjennomfører strenge stabilitets- og lagringstidstester på hvert eneste nytt produkt, før lansering, for å sikre at produktet er helt trygt å bruke selv ved ekstreme lagringsforhold.

– Det blå fargestoffet vi bruker i produktet er godkjent for bruk i matvarer, farmasøytiske produkter og kosmetikk, og anses som ikke-giftig og trygt.

– Selv om vi faktisk forventer at produktene skal ha den samme blåtonen, vet vi at et kompromiss ved å velge dette trygge fargestoffet er at den blå fargen kan falme over tid og under tøffe lagringsforhold. Dette påvirker imidlertid ikke ytelsen til produktet, påpeker TIGI, og avslutter med at de skal se nærmere på saken sammen med sitt produktkvalitetsteam.

– Vanskelig å si

Fredrik Gelkner, administrerende direktør hos importøren HeadBrands, tror ikke det er hos dem flaskene har vært utsatt for disse «tøffe lagringsforholdene»:

– Det er vanskelig å forutsi hvor i kjeden produktet skulle ha blitt utsatt for vanskelige forhold. HeadBrands tar imot produktene med lastebil og oppbevarer dem ved ca. 18 grader.

– Litt rart

TIGI skriver altså ingenting om at selve innholdet i produktene er endret. Og Gelkner forteller at HeadBrands ikke kjenner til at det skal være gjort noen endringer av innholdet. Det gjør heller ikke nettbutikkene Lyko og Blivakker. Så Lene er fortsatt usikker på hva som har skjedd.

– Jeg syns jo det er litt rart hvis de har endret ingrediensene uten å si noe om det. Og de tøffe lagringsforholdene de peker på som en mulig årsak, har i hvert fall ikke vært hos meg. Flaskene har stått i dusjen, og det bør vel ikke være for tøft for sjampo og balsam?